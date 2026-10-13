LEPAS ще представи в Китай първия си концептуален автомобил

Световната премиера на първия концептуален автомобил на LEPAS ще се състои на 22 октомври в Китай, по време на международно събитие, което ще събере журналисти, потребители и партньори на марката. Заедно с него LEPAS ще представи и новото поколение дизайн Leopard Aesthetics.

Премиерата е част от първата LEPAS Global Elegant Lifestyle Week (Глобална седмица на елегантния начин на живот), която ще се проведе от 18 до 24 октомври в рамките на международната конференция на потребителите на Chery Group за 2026 г. Под мотото „Together in Elegance“ седмицата ще събере собственици на автомобили LEPAS, партньори и медии.

Събитието идва в период на бърз ръст на Chery Group в Европа: за първите седем месеца на 2026 г. компанията е продала над 208 000 автомобила в 24 европейски държави (+201% на годишна база), като продажбите на електрифицирани автомобили (NEV) са достигнали 102 000 (+332%). На този фон LEPAS надгражда европейското си присъствие с навлизането на нови пазари, както и подготвя старта и в България.

Продължителен тест драйв на L6 EV от Шанхай до Уху

Един от акцентите в програмата е продължителен тест драйв на изцяло електрическия LEPAS L6 EV по маршрут от Шанхай през района на езерото Циандао до Уху. Автомобилът ще премине през градски улици, магистрали и планински пътища, а представители на медиите и потребителите ще оценят управлението, комфорта и технологиите му при продължително пътуване.

По време на седмицата ще се проведат и тестови шофирания на L4, L6 и L8. Програмата включва и демонстрации на интелигентни системи за подпомагане на паркирането, сред които Automated Parking Assist (APA), Remote Parking Assist (RPA) и Super Intelligent Valet Parking (SIVP), в избрани сценарии.

L8 е моделът, с който LEPAS ще навлезе на българския пазар, като настройките на шасито на L8 PHEV са доработени от професионален европейски екип, за да отговаря максимално точно на разнообразните пътни условия на региона.

Елегантността през погледа на хората

По време на събитията през седмицата участниците ще имат възможност да споделят лични истории за местата, от които идват. Инициативата е част от програмата Global Elegant Lifestyle Partners, насочена към създаването на международна общност около LEPAS.

Същевременно марката започва и международната кампания #MyEleganceMoment. В нея собственици на автомобили, журналисти, партньори и други участници от цял свят споделят снимки, видеоклипове и истории за моменти, които свързват с елегантността.