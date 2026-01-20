Когато времето е критично: copycenter.bg е партньорът за експресен печат и офис нужди

В ежедневието на бизнеса понякога времето наистина е критично. Процедури, договори, проектни комплекти, фирмени архиви, презентации и рекламни материали често се движат „по спешност“. Там забавянето и неточността не са дребен детайл, а риск, който струва време и пари. В такива ситуации работи най-добре моделът „всичко на едно място“: ясна комуникация, бързо изпълнение, контрол на качеството и предвидим резултат.

Точно това е позиционирането на copycenter.bg — офис и копирен център, който комбинира печатни и копирни услуги , предпечатна подготовка и офис консумативи в интегрирано обслужване, приложимо за фирми и организации, за архитекти и инженери с проектна документация, както и за ученици, студенти и родители.

Опит, който се превръща в предвидим процес

copycenter.bg започва дейността си през 1992 г. До днес натрупаният опит се превежда в практична услуга: клиентът да получи завършена поръчка с минимална координация — от избора на формат и хартия, през подготовката на файла, до обработката и финалното окомплектоване в папки.

copycenter.bg разполага с най модерна техника за дигитален широкоформатен печат с безкомпромисно качество.

Паралелно с копирните и печатни услуги, компанията поддържа широка гама канцеларски материали и офис консумативи, включително решения за принтери и офис техника. За фирми с регулярни нужди е предвидена възможност за месечно фактуриране и експресна доставка, което улеснява снабдяването и намалява времето за административна работа и координация.

Качество и последователност при печат и обработка

При печатните услуги ключът не е само в скоростта, а в това да се избегне „скъпата грешка“ — грешен формат, неправилен файл, неподходяща хартия, нежелан цвят, лошо подрязване или некоректно подвързване. Затова в работния процес на екипа водещи са проверка и тест преди тираж, ясно съгласуване на параметрите и контрол на качеството при финалната обработка.

Услугите надхвърлят ежедневното копиране и печат и включват изработка на рекламни и корпоративни материали за бизнес клиенти — плакати, рол банери, рекламни табели, банери от винил, флаери, визитки, стикери от фолио и мн. др. При необходимост екипът съдейства с предпечатна подготовка, така че файловете да бъдат коректни като формат, резолюция и параметри за печат.

За професионални проекти и техническа документация центърът предлага широкоформатно копиране и плотиране с високо качество до 60” / 152 см широчина и работа с широко използвани файлови формати (вкл. DWG, PLT, PDF и др.) — решение, което е особено релевантно за архитекти, инженери и проектантски екипи.

Като част от портфолиото предлага и персонализация чрез сублимация — например тениски, чаши, пъзели и баджове, използвани както за фирмени кампании и събития, така и за корпоративни подаръци и брандиране.

В зависимост от типа поръчки, при възможност се реализират в рамките на часове, а при по-големи поръчки на следващия ден.

Работно време, локации и прием на поръчки

copycenter.bg организира обслужването си така, че клиентите да разполагат с надеждна точка за прием и изпълнение на поръчки. Обектът в „Красно селоАРОНИЯ-2 ЕООД“ (бул. „Цар Борис III“ 124) функционира като дежурен център с разширено работно време и обслужване през уикенда:

Понеделник до петък — 08:30 – 19:30

Събота и неделя — 09:00 – 18:00

Допълнително компанията поддържа и други локации в София — бул. „Тодор Каблешков“ 1 и бул. „Стамболийски“ 55, с актуални контакти и работни часове, публикувани на copycenter.bg

Заявките се приемат на място и дистанционно — по имейл или чрез онлайн заявка през сайта copycenter.bg Доставките в София се извършват най-често със собствен куриер, а извън града — чрез куриерски компании.

