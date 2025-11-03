Голяма промяна на имотния пазар

Строителството на нови жилища в България продължава да нараства, движено от силното търсене на апартаменти и къщи.

Инвеститорите активно започват нови проекти, за да отговорят на нуждите на пазара, като това се наблюдава както в големите градове, така и в по-малките области.

Най-голям ръст отново се отчита в София-град, където през третото тримесечие са започнати 308 сгради с общо 1879 жилища.

Следва Пловдив – 287 сгради и 843 жилища, а на трето място е Варна със 145 нови сгради и 662 жилища.

София-област също показва силен резултат – 174 сгради с 294 жилища и ръст от близо 70% спрямо година по-рано.

Висока активност се наблюдава и в Стара Загора (122 сгради, 449 жилища), Бургас (134 сгради, 434 жилища), Пазарджик и Благоевград, където също има значителен ръст спрямо предходната година.

Някои по-малки области бележат впечатляващи темпове на увеличение. Шумен отчита най-голям ръст – 378% и 177 нови жилища за тримесечието.

Плевен също бележи силен скок – над 237%, а Сливен – 138%. Увеличение има и във Велико Търново, Враца, Смолян, Габрово и Русе.

Общо в страната през периода са започнати 1797 жилищни сгради с 6443 жилища, информира "Труд".

Най-много нови проекти има в Пловдив, София-град и София-област, което показва, че тези региони остават двигатели на жилищното строителство в страната.

