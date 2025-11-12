Европа и Китай дърпат пазара на електромобили, Америка изостава

Глобалните продажби на електрически автомобили и плъг-ин хибриди продължават да растат, достигайки 1,9 милиона продадени превозни средства през октомври – с 23% повече спрямо миналата година. Данните на британската компания за пазарни анализи „Ро Моушън“ (Rho Motion), цитирани от Ройтерс, показват, че най-силен двигател на растежа остават Китай и Европа. В същото време Северна Америка дава заден ход заради изтичането на данъчните стимули, което рязко охлажда търсенето.

Европа ускорява прехода към електромобили

Европейският пазар отчита най-висок ръст на продажбите на електромобили, особено в Германия, Франция и Великобритания. През октомври продажбите на континента се увеличават с 36% и достигат 372 786 автомобила. Въпреки лекото забавяне спрямо летните месеци, Европа остава един от най-динамичните региони, където държавните стимули и новите проекти за производство на батерии поддържат силно търсене.

Европейският съюз вече е одобрил редица инвестиции в изграждането на гигафабрики и технологични хъбове, свързани с батерийната индустрия, което според експертите ще ускори навлизането на достъпни модели на пазара. „Ръстът от началото на годината остава сравнително висок и очакваме силни продажби към края на годината“, коментира мениджърът на данни в „Ро Моушън“ Чарлз Лестър.

Китай остава световният лидер в електрическата мобилност

Китай затвърждава позицията си като безспорен лидер на глобалния пазар – повече от половината от всички продадени електромобили в света през октомври са реализирани там. Само за месец продажбите в страната нарастват до около 1,3 милиона превозни средства. Една от причините е, че ценовата разлика между електромобилите и традиционните коли с двигатели с вътрешно горене е далеч по-малка, отколкото в Европа или САЩ.

Очаква се пазарът да продължи да се разширява и през ноември и декември, когато влиза в сила новата данъчна рамка – преминаване от пълно освобождаване от данък за нови енергийни превозни средства към 50% намаление. „Предварителните покупки, свързани с тази промяна, ще поддържат висок ръст до края на годината“, прогнозира Лестър.

Америка забавя темпото

Северна Америка обаче се оказва слабата точка в световните данни. Продажбите там падат с цели 41% спрямо предходните месеци и се свиват до 100 370 автомобила. Според „Ро Моушън“ основната причина е изтичането на федералния данъчен кредит от 7500 долара, който временно стимулираше покупките на електромобили през август и септември.

Високите цени на електрическите коли, сравнени с тези на конвенционалните, също охлаждат търсенето. Анализаторите смятат, че това забавяне е временно и че глобалният преход към електрическа мобилност остава необратим. В останалата част на света продажбите растат с 37% и достигат 141 000 превозни средства, което потвърждава, че тенденцията към електрификация е устойчива и водена основно от Азия и Европа.

