Ето ги най-добрите нови електрически коли

Най-добрите електрически автомобили за 2026 г. бяха определени от британското издание Auto Express. Експерти избраха петте най-добри модела, както и лидерите в различните класове.

Най-добрите съвременни електрически автомобили бяха избрани въз основа на десетки тестови шофирания, което е позволило да бъдат определени плюсовете и минусите на новите модели. Естествено, са взети предвид техният пробег и скорост на зареждане, както и цената, практичността, технологиите и управляемостта.

Най-добрият нов електрически автомобил е кросоувърът Skoda Enyaq, който спечели и наградата „Автомобил на годината 2025“ на Auto Express. Новото BMW iX3 също получи високи оценки.

1. Skoda Enyaq.

2. BMW iX3.

3. Renault 5.

4. FIAT Grande Panda.

5. Renault 4.

Освен това са избрани най-добрите електрически коли в различни категории:

- Най-добър семеен електрически автомобил – Skoda Enyaq;

- Най-достъпен електрически автомобил – Fiat Grande Panda;

- Най-добър градски електрически автомобил – Renault 5;

- Най-добър електрически автомобил с дълъг пробег – Mercedes CLA;

- Най-добър електрически кросоувър с дълъг пробег – Tesla Model Y;

- Най-добър седемместен електрически автомобил – Volkswagen ID.Buzz;

- Най-добър премиум електрически автомобил – BMW iX3.

