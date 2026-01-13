Експертите са категорични: Не купувайте този автомобил!

Ако търсите луксозен SUV , вероятно имате висок бюджет. Преди да похарчите тези пари обаче, е важно да знаете кой автомобил е най-подходящ. Consumer Reports препоръчва на шофьорите да избягват Alfa Romeo Tonale 2026, съобщава Slashgear.

„Consumer Reports проведе изчерпателно проучване, което установи, че Alfa Romeo Tonale е лош избор. CR оцени Tonale и други SUV-ове в своя списък чрез строги тестове в реални условия. CR също така събра данни чрез вътрешна система за анкети, за да определи производителността и надеждността“, отбелязва изданието.

Според експерти, този автомобил е имал неравномерно разпределение на мощността и не е осигурявал най-плавното возене. Въпреки че Tonale е бил впечатляващо бърз, това е бил един от малкото му положителни аспекти по отношение на производителността.

„Имаше и проблеми с шумната кабина на SUV-а, а интериорът имаше повече пластмаса от очакваното. Освен това, сензорната система Tonale не беше много лесна за употреба, което затрудняваше навигацията“, обясни Slashgear.

Така че, ако търсите добър автомобил, който е много по-добър от Tonale, Consumer Reports препоръчва BMW X1, който получава значително по-високи оценки от Alfa Romeo в категорията луксозни субкомпактни SUV автомобили за 2026 г.

