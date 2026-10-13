CONNEXUS 2026 във Варна обедини бизнеса, науката и институциите

Варна беше домакин на CONNEXUS 2026 - Черноморски технологичен форум, който се проведе от 5 до 7 октомври в хотел „Черно море“ под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова. Организатори са ИКТ Клъстер - Варна, Община Варна, Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, BRAIN++ - българската фабрика за изкуствен интелект, и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Тридневната програма обедини представители на бизнеса, науката, неправителствените организации и публичните институции от България, Нидерландия, Белгия, Франция, Румъния, Турция, Япония, Украйна, Великобритания, Хонг Конг, Алжир и други.

Логиката на форума следваше пътя от стратегията през внедряването към бизнеса на утрешния ден. В центъра бяха изкуственият интелект, киберсигурността, автоматизацията и дигиталната трансформация, допълнени от секторни теми - биотехнологии и здраве, морски технологии, туризъм, умни градове, умно земеделие и финансиране. Сред обсъжданите въпроси бяха преходът от евтина работна ръка към интелигентен капацитет и адаптирането на бизнеса към модел на работа, базиран на изкуствен интелект.

Откриване със стратегическо послание

Форумът започна с музикален флашмоб и откриване от Светослав Стаменов, идеолог и стратегически лидер на форума, Емил Цанков, председател на Управителния съвет на ИКТ Клъстер Варна, и д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП. Към участниците се обърна и заместник-кметът на Варна инж. Пламен Китипов. Приветствия отправиха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на туризма Илин Димитров.

След приветствията президентът Илияна Йотова представи основния доклад „Черноморските полюси на растеж - визия за европейските иновации, технологичния суверенитет и индустриалната трансформация“.

Първият ден: европейският поглед към региона

Първият ден постави стратегическата рамка. Lars Frølund от MIT и стратегически съветник на Иновационния фонд на НАТО, Невен Дилков от Нетера и Светослава Георгиева, председател на Управителния съвет на Фонда на Европейския съвет по иновациите, разискваха как Европа може да се конкурира и да си сътрудничи със САЩ и Китай. Посланиците на Франция Marie Dumoulin и на Белгия Paul Lambert и заместник-посланикът на Нидерландия Robin Peeters разгледаха иновационната и геоикономическата сила на Европейския съюз в Черноморския регион, а Aurel-Cătălin Giulescu, председател на Органа за дигитализация на Румъния, представи политиките за дигитална трансформация на регионите.

Отделен панел под модерацията на Кристина Ескенази свърза науката, медицината и бизнеса - от образната диагностика и ранния скрининг за рак на гърдата с проф. Елица Енчева и проф. Кристина Близнакова до иновациите във виното с проф. Тасинов. Българската AI фабрика BRAIN++ беше представена от проф. Симеон Стоянов, а в приложния блок свои практики споделиха Илия Желязков от TiD-Engineering и Петър Топалов. Денят включи и първите двустранни бизнес формати с Нидерландия, Техностарт Мотиватор и гала коктейл.

Паралелно с програмата беше представена и експо зона, в която можеха да се разгледат иновативни продукти и технологии на 35 компании от цяла България. Участниците можеха да ги видят на живо и да разговарят директно с екипите зад тях.

Ден втори: технологиите на практика

Вторият ден беше посветен на практическото приложение на технологиите. Gilad Barash от Matrix DnA, д-р Артур Кордон, Тодор Маджаров от MEAVO и екипът на украинската компания Strateg от Одеса показаха как изкуственият интелект работи в корпоративна среда и в лаборатория. В блока за киберсигурност водещ беше Драгомир Вътков от QIAGEN, а към него се присъединиха старши комисар проф. д-р Илин Савов, ректор на Академията на МВР, Християн Даскалов, Ясен Танев, Йоана Колева и Paul Lambert.

Автоматизацията, роботиката и умното земеделие бяха разгледани от проф. Teade Punter от Fontys University, Mitsuru Horinouchi, първи секретар на посолството на Япония, д-р Георги Николов от Renesas, Константин Динев от Robotoplus и Илия Йорданов от ONDO. В панела за финансиране представители на Националния иновационен фонд, Агенцията по заетостта, Фонда на фондовете и БАЕЗ представиха наличните инструменти за иновации и износ.

Морските технологии, естествена тема за Варна, събраха инж. Светлин Стоянов, изпълнителен директор на MTG Dolphin, проф. Боян Медникаров от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Григор Кънчев от Unity Ship Management, Борислав Теберов от Pontic Dynamic и доц. Ismail Bayezit от Истанбулския технически университет. Туризмът и умният град бяха представени от проф. Станислав Иванов, Андрей Лилов, Елица Стоилова, Христо Христов от TopMobility и Калин Костадинов от Института GATE с цифровия близнак на София. Вечерта програмата продължи с туристическа обиколка на Варна и парти в зала „България“.

Мостове към Нидерландия, Турция и Великобритания

Двустранните бизнес формати бяха един от отличителните елементи на форума. Обменът с Нидерландия даде фокус върху сигурните вериги на доставки, киберустойчивостта и защитата на критичната инфраструктура, с участието на Jeroen van Hertum от Нидерландско-българската търговска камара, проф. Albert Veenstra от Университета „Еразъм“ и д-р Martijn Leijten от Техническия университет в Делфт. Панелът за обмен с Турция, с модератори Kerem Ozbek и Светослав Стаменов, беше насочен към технологичния трансфер и достъпа до нови пазари и събра Burhan Nemutlu от BULTİŞAD, Miray Şanlı от Technopark İzmir и Cemile Koseler Usta от Истанбулската индустриална камара. В него Герасим Славов от BRAIN++ представи дигиталния хъб като портал към AI фабрики и пътя на чуждестранните AI „фабрики“ към България.

Панелът за обмен с Великобритания, с Розалина Айракова от Британското посолство и Елена Йорданова от Британско-българската търговска камара, постави акцент върху търговските възможности между България и Обединеното кралство.

Ден 3: от идеи към пътна карта

Третият ден беше посветен на оптимизацията на бизнес процесите и на следващите стъпки. Цветан Русимов от Imperia Online, Dominik Petek от ProCom с AI агентите в снабдяването, Звезделин Борисов от BRAIN++ с CHAIN++ - федеративно хранилище за данни за изкуствен интелект, и Теодор Ставров от Лирекс БГ разгледаха приложенията на AI в бизнеса, а д-р Артур Кордон водеше AI работилница. В блока за AI в дигиталния маркетинг Николай Петканов от Mbrand разгледа как бизнесът печели доверие в ерата на изкуствения интелект, Александър Гошев от Netpeak показа как AI променя маркетинга, а Малгоржата Бржоска говори за дигиталната репутация в LinkedIn. В сесията „Нови хоризонти“ доц. д-р Марияна Тодорова от БАН, проф. Симеон Стоянов и д-р Артур Кордон обсъдиха какво предстои, а Радой Павлов представи опита на Швейцария в дигитализацията.

В панела за бизнес обмен с Великобритания успешните истории на EasyPay и Axiomy показаха как българският бизнес работи с британския пазар. Форумът завърши с дискусия за формулиране на препоръки и пътна карта за дигиталната трансформация на бизнеса, в която участваха модераторът Емил Цанков, председател на ИКТ Клъстер - Варна; Руслан Стефанов, директор „Стратегия и иновации“ във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“; проф. Симеон Стоянов, BRAIN++, българската AI фабрика; инж. Пламен Китипов, заместник-кмет на Община Варна; Светослав Стаменов, ИКТ Клъстер - Варна; д-р Артур Кордон; доц. д-р Марияна Тодорова, БАН; Петър Топалов, ИКТ Клъстер - Варна, и проф. д-р Йордан Сивков, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.

Какво остава след форума

Организаторите планират CONNEXUS „Черноморски технологичен форум Варна“ да се провежда ежегодно. Целта е Варна да се утвърди като технологичен център в Черноморския басейн и да бъде позиционирана на европейската технологична карта, а бизнесът, науката и институциите да се свържат в реални партньорства, които решават конкретни казуси с помощта на технологични решения. Проведената мозъчна атака и последвалите разговори доведоха до предвидени и обсъдени препоръки за политики за иновации и пътна карта за дигитална трансформация на бизнеса в региона.

Организатори и партньори

Зад форума стои ИКТ Клъстер - Варна , в партньорство с:

Община Варна

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

BRAIN++, българската фабрика за изкуствен интелект

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ARC Fund)

Благодарност към всички институционални, логистични и медийни партньори, към изложителите и подкрепящите организации, направили форума възможен, изказват организаторите. Пълният списък на партньорите е достъпен на blackseatech.org .

Координацията при разпространението на материала е на PrMarket .



