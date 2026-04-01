Цените на петрола скачат въпреки надеждите за мир

Цените на петрола започнаха април с ново повишение, като пазарите остават под силно влияние на конфликта в Близкия изток. Сортът Брент продължи поскъпването си след рекордния скок през март, въпреки появилите се сигнали за възможно прекратяване на бойните действия. Несигурността около доставките и щетите по енергийната инфраструктура задържат цените на високи нива. Данните са от първата азиатска търговия, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се покачиха с 1,40 долара или 1,4 на сто до 105,37 долара за барел към 06:30 часа българско време. През март Брент регистрира рекордно увеличение на цената - с 64 на сто, по данни на London Stock Exchange Group, датиращи от юни 1988 г.

Междувременно фючърсите на американския суров петрол WTI с доставка през май се повишиха с 1,59 долара или 1,6 на сто до 102,97 долара за барел.

Пазарът се опитва да балансира между сигналите за деескалация и реалните рискове. Вчера цените частично се понижиха, след като иранският президент Пезешкиан заяви готовност за край на конфликта, но при условия за гаранции срещу бъдещи атаки.

Американският президент Доналд Тръмп също посочи, че военната кампания може да приключи в рамките на две до три седмици, което временно охлади пазарите.

Въпреки това анализаторите предупреждават, че дори при прекратяване на бойните действия, щетите по инфраструктурата ще продължат да ограничават доставките и да поддържат цените високи.

