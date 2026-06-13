Цените на петрола скачат въпреки надеждите за мир
Брент и WTI поскъпват отново, анализатори предупреждават за трайни проблеми с доставките
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Брент и WTI поскъпват отново, анализатори предупреждават за трайни проблеми с доставките
Анализатори предупреждават, че новите търговски бариери могат да забавят глобалния икономически растеж