Цената на агнешкото излетя преди Великден

Цените на агнешкото месо тръгнаха рязко нагоре в дните преди Великден и вече създават сериозно напрежение сред потребителите, съобщава Нова телевизия.

Данни на анализатори и търговци показват осезаемо поскъпване в цялата страна, като на места цените преминават психологическата граница от 20 евро за килограм. Разликите между отделните региони остават значителни, което допълнително обърква пазара.

В Пернишко агнешкото се продава средно около 13 евро за килограм, докато в Пазарджик и Пловдив цените надхвърлят 20 евро. В Северозападна България картината също е разнопосочна - агнешките гърди се търгуват за 10-11 евро за килограм, замразеният врат достига около 13 евро, а дреболиите за дроб-сърма са между 5 и 6 евро. Най-достъпни остават агнешките главички, които струват около 2,50 евро за брой.

По данни на Системата за агропазарна информация, събирани от 28 офиса в страната, агнешкото е поскъпнало средно със 7%, което се усеща пряко от потребителите. Част от тях вече променят навиците си и започват да търсят по-евтини алтернативи.

Мария, която има опит в месопреработвателния сектор, признава, че внимателно следи промоциите и е готова да се откаже от традиционното агнешко. „Така ще купуваме - по-евтино. А ако не, ще си вземем по една пържола и това е“, казва тя.

От своя страна животновъдите посочват, че увеличението е логично заради растящите разходи. Цената на живото тегло на агнетата достига около 7-8 евро, а издръжката на едно животно вече е между 140 и 160 евро. В тази сума влизат фуражи, люцерна, труд и поддръжка.

Фермерите изчисляват, че цяло агне може да струва между 150 и 170 евро още на ниво производство, а за крайния потребител цената може да достигне между 300 и 400 евро в зависимост от качеството и начина на отглеждане. Те подчертават, че българското агнешко остава по-качествено и се предлага прясно, което също влияе върху цената.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com