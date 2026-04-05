Цените на храните тръгнаха нагоре. Зеленчуците водят скока

Ръст в цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се покачва с 1,5 на сто до 2,6 пункта спрямо 2,667 пункта седмица по-рано. Данните показват поскъпване при редица ключови продукти, особено в групата на зеленчуците, докато при плодовете се наблюдава обратна тенденция.

Най-сериозно увеличение се отчита при доматите, които поскъпват с 13,64 на сто и се търгуват по 2,85 евро за килограм на едро. Значителен ръст има и при зелените чушки - с 10,75 на сто до 3,42 евро за килограм, както и при зелето, което достига 0,70 евро за килограм след увеличение с 9,72 на сто. Червените чушки също поскъпват - с 8,92 на сто до 3,15 евро за килограм, а цената на зелената салата се повишава с 7,81 на сто до 0,69 евро за брой. При краставиците ръстът е по-умерен - с 4,89 на сто до 2,06 евро за килограм.

В същото време най-силен спад се наблюдава при тиквичките, които поевтиняват с 9,61 на сто до 2,07 евро за килограм. По-ниски са и цените на морковите - с 4,02 на сто до 0,62 евро за килограм, картофите - с 4 на сто до 0,48 евро за килограм, както и зрелия лук кромид, който поевтинява с 3,29 на сто до 0,47 евро за килограм.

При плодовете тенденцията е изцяло низходяща. Портокалите поевтиняват с 6,87 на сто до 1,22 евро за килограм, ябълките - с 6,25 на сто до 1,23 евро за килограм, лимоните - с 5,99 на сто до 2,04 евро за килограм, а бананите - с 5,25 на сто до 1,48 евро за килограм.

При млечните продукти движението на цените е разнопосочно. Кравето сирене поскъпва с 1,1 на сто до 6,04 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 1,17 на сто до 9,33 евро за килограм. Киселото мляко е по-евтино с 5,59 на сто и се продава по 0,71 евро за кофичка от 400 грама, а прясното мляко поевтинява с 0,67 на сто до 1,19 евро за литър. Кравето масло също отчита спад - с 6,21 на сто до 1,48 евро за пакет от 125 грама.

Замразеното пилешко месо поскъпва минимално - с 0,17 на сто до 3,57 евро за килограм, докато яйцата размер М поевтиняват с 1,71 на сто до 0,23 евро за брой на едро.

При основните хранителни продукти оризът поевтинява с 3,42 на сто до 1,64 евро за килограм, а лещата - с 6,49 на сто до 1,96 евро за килограм. По-ниска е и цената на брашното тип 500 - с 1,81 на сто до 0,76 евро за килограм. За сметка на това захарта поскъпва с 2,88 на сто до 0,93 евро за килограм, зрелият фасул - с 1,16 на сто до 2,10 евро за килограм, а олиото - с 1,03 на сто до 1,77 евро за литър.

