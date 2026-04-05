Цените пълзят нагоре! Драма с едно гориво

Цената на дизела достигна 1,74 евро за литър към вчерашна дата, като продължава трайното поскъпване на суровината. Това показва справка на БНР на сайта на НАП. При най-масовия бензин А95 цената се покачва по-бавно, като към 4 април е 1,46 евро на литър. Вече е ясно, че ще има компенсации от 20 евро заради високите цени през март, а през април – мярката ще се активира спрямо средномесечните цени, а не три последователни дни над 1,60 евро за литър.

След като през март цената на дизела премина границата от 1,60 евро за литър, за април ще бъдат изплатени помощи на около 60 000 души, обяви в интервю за Нова телевизия служебният министър на труда и социалните въпроси Хасан Адемов.

"Очакваме резултатите от проверката на доходния тест в Националната агенция за приходите. Към тази дата около 50 900 са подадените заявления. Очакваме и допълнително още заявления по линията на Министерство на електронното управление, така че някъде малко над 60000 ще бъдат окончателно подадените заявления".

През април обаче критерият ще бъде различен. Ще се вземе под внимание средномесечната цена, а не три последователни дни:

"Няма нужда да се подават нови документи за тези, които са получили през месец април, за месец март, а за месец май ще получат тези, които отговарят на новото условие за активиране на мярката и тези, които евентуално са пропуснали месец март да си подадат заявление, са подали заявление през месец април".

