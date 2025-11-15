Банките изправени пред невиждан проблем. Лавина от съкращения

Банковият сектор навлиза в най-мащабната си трансформация от десетилетия, а изкуственият интелект (AI) вече води до масови съкращения в Европа и по света. Натискът върху рентабилността, свитите лихвени проценти и нарастващата необходимост от изграждане на скъпи технологични инфраструктури принуждават кредиторите да оптимизират разходите, като работните места се превръщат в първата жертва.

Хиляди съкращения в Нидерландия

Нидерландските банки са сред първите в Европа, които реагират с рекордни съкращения, свързани пряко с автоматизацията.

ASN Bank – държавната банка обяви, че ще съкрати 950 позиции до края на следващата година. Решението е частично мотивирано и от преструктуриране и закриване на няколко бранда, но ръководството подчертава, че засилената роля на AI позволява значително редуциране на персонала.

ABN Amro Bank – ден преди съобщението на ASN банката обяви придобиването на местния конкурент NIBC. Макар да не говори директно за съкращения, институцията очаква 100 млн. евро годишни икономии, като вече са налице ясни признаци на свиване: замразяване на новите назначения и почти 700 съкратени служители само през третото тримесечие.

ING Groep – най-големият нидерландски кредитор предупреди миналия месец, че почти 1000 позиции са в риск заради „дигитализацията, AI и развиващите се нужди на клиентите“.

Защо банките режат персонал?

Финансовите институции са подложени на двойно предизвикателство:

Намаляващи лихвени проценти, които ограничават приходите.

Нужда от огромни инвестиции в дигитални платформи, киберсигурност и AI системи.

Парадоксът е, че тези вложения не водят до незабавно увеличение на ефективността, но изискват постоянни средства. В резултат банките компенсират чрез съкращения, особено в звената, където автоматизацията може да замени рутинните задачи – бекофиса, оперативните екипи и средния мениджмънт.

Прогнозите също са песимистични: нетната печалба на ING се очаква да спадне с 6%, а на ABN Amro – с 8% през годината.

Световна тенденция: 200 хил. съкращения за 3–5 години

Според Bloomberg Intelligence през следващите три до пет години банките по света ще съкратят до 200 000 работни места заради навлизането на AI. Това ще бъде най-голямата трансформация на заетостта в сектора от финансовата криза насам.

Макар да се очакват масови съкращения, анализаторите подчертават, че много позиции няма да изчезнат, а ще се променят. Редица банки вече подготвят мащабни програми за преквалификация и обучение, тъй като недостигът на високотехнологични кадри става все по-остър и скъп.

Банките планират „точния размер“ на разходите

Фокусът върху ефективността става водещ при стратегическото планиране.

ABN Amro ще представи новата си стратегия на 25 ноември, като според главния изпълнителен директор Маргерит Берард тя ще постави „силен акцент върху оптимизирането на разходната база“.

Изкуственият интелект вече не е бъдеще за банковия сектор – той е настоящето. И макар да носи обещание за по-бързи услуги и по-висока ефективност, цената на трансформацията е висока: хиляди работни места са застрашени. За служителите във финансовите институции това е новата реалност – свят, в който технологичните умения са също толкова важни, колкото и финансовите.

