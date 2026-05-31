Невиждан сеир в правосъдието! Заглушиха брутален сигнал за оказван натиск

Страховит корупционен скандал се развихря по най-високите етажи на съдебната власт в България. В първото си телевизионно интервю пред Иво Никодимов правосъдният министър Николай Найденов взриви ефира с разкритието, че срещу апелативния прокурор на Пловдив е подаден официален сигнал за тежка злоупотреба с власт и неправомерен натиск. Жалбата е изпратена не от кого да е, а от висш полицейски служител. Ако изнесените данни се окажат истина, магистратът е застрашен от незабавно дисциплинарно производство, тъй като в документа се съдържат шокиращи твърдения за искане на лични услуги, свързани директно с член от семейството на пловдивския обвинител №1.

Тотално бездействие: Инспекторатът покрил скандала като „нередовен“?

Вместо незабавни арести и разследване обаче, държавната машина изглежда се е задействала в посока замитане на случая под килима. Сигналът е бил надлежно адресиран до Инспектората към ВСС, до министъра на правосъдието и до главния прокурор, но по думите на Найденов Инспекторатът изобщо не е реагирал адекватно. Напротив – въпреки сериозността на написаното вътре, чиновниците просто са върнали сигнала с мотива, че е „нередовен“.

Нямат визия! Антикорупционните ни органи са пълен провал

Правосъдният министър не спести критиките си и към цялостната система за борба с корупцията у нас, като я обяви за пример за абсолютно непоследователно развитие и пълна липса на визия през последните 10 години. Именно затова в момента се форсира създаването на изцяло нова антикорупционна комисия, която най-после да има реални разследващи функции.

Найденов коментира и готвените промени в Закона за съдебната власт, внесени от „Прогресивна България“. Те се опитват да вкарат в релси абстрактното конституционно изискване за „високи нравствени и професионални качества“ на магистратите. Тъй като тези ценности няма как да се измерят в цифри, държавата е принудена да създава спешни механизми, които поне да гарантират, че хората, влизащи в новия Висш съдебен съвет, не са компрометирани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com