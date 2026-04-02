Йотова и Христанов с решителен ход за земеделието

Земеделието е сред най-пострадалите сектори от кризата в Близкия изток заради увеличените цени на горивата и използваните суровини, затова държавните мерки трябва да са всеобхватни и с фокус върху подкрепа за българските производители. Не бива да се допуска нито спекула, нито увеличение на цените на хранителните продукти, особено предвид идващите Великденски празници. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща със служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов и неговия екип. В разговора участва и Ива Иванова - изпълнителен директор на държавен фонд „Земеделие“.

Министър Христанов увери президента, че продоволствената сигурност на страната е гарантирана, а финансовите ресурси, предназначени за земеделците, се разпределят в кратки срокове, за да се осигури ликвидността в сектора. Министърът не очаква осезаемо поскъпване на основните стоки на пазара за предстоящите празници. Той увери, че се контролира произходът и качеството на храните на пазара.

Закъснели компенсации, направени на парче, няма да дадат нужния резултат, подчерта Илияна Йотова. Президентът допълни, че мерките на служебния кабинет за подпомагане на домакинствата и бизнеса, както и дейността на новосъздадения Кризисен щаб за цените на стоките и горивата трябва да отчитат комплексния характер на ефектите от конфликта в Близкия изток.

На този етап имаме сигурна наличност на горива и азотни торове, но нямаме сигурни цени. Затова трябват превантивни действия за смекчаване на ефекта върху крайните цени на стоките, каза още Илияна Йотова. Президентът изрази опасение, че няма надежден механизъм за контрол при ценообразуването във всяко звено по веригата за доставка от производството до пазара.

Президентът Йотова разчита Министерството на земеделието и храните да изготви предложения в подкрепа на българското производство в средносрочен план, които да остави на следващия редовен кабинет.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с европейските политики в земеделския сектор, с акцент върху изключително важната за България кохезионна политика.

