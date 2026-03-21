"Възраждане" откри кампанията си с гайди и шествие

„Възраждане“ откри официално предизборната си кампания пред Народния театър „Иван Вазов“ в София.

Под мотото „Свободен народ, независима България“ започваме кампания, насочена към отстояване на националния суверенитет и възстановяване на държавността, обявиха хората на Костадин Костадинов.

„Свободна и независима България - това е нашата цел. Искаме страната ни да извоюва отново благоденствие за своите граждани.“ - заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред членове, симпатизанти и съмишленици, дошли от цялата страна за събитието, както и пред стотиците граждани и гости на столицата, събрали се да чуят акценти от предизборната програма на политическата организация.

„Трябва да бъдем независима държава, която сама да вземе решенията за себе си. Само и единствено свободен народ може да има независима държава, а само независимата държава може да гарантира богатството, спокойствието и благосъстоянието на своите граждани“, заяви Костадин Костадинов.

Той постави акцент и върху необходимостта от силно политическо лидерство в условията на глобални промени: „Времето, в което се намираме, е изключително турбулентно. България трябва да избере държавници, които имат характер, които имат интелект и които имат гръбнак. Само ние от „Възраждане“ може да гарантираме това. Защото ако искаме да отстояваме нашите позиции, трябва да можем понякога да казваме „НЕ!“. Дори на най-големия световен хегемон“, каза председателят на „Възраждане“.

В емоционална реч той се върна към началото и трудностите по пътя на „Възраждане“:

„Когато преди 12 години започнахме да създаваме нашата организация, нямаше човек, който да не ни убеждаваше, че няма как да стане. Само че това стана! Сега същите тези хора започват да ни обясняват не просто, че не можем, но и че не трябва да бъдем свободни и независими.“

„С цената на всичко ние успяхме да направим невъзможни неща. Тук сме, за да покажем, че когато един човек иска и когато може, и когато има волята да го направи, той може всичко, особено когато има своите съмишленици зад гърба си“, посочи Костадин Костадинов.

Той изтъкна, че в четири от последните пет парламента „Възраждане“ получи предложения за участие във властта, но ги отказа, защото цената е отказ от принципите, програмата и убежденията ни.

„Трябваше да се отречем от душата си, само че ние не го направихме. Защото ние искаме властта за да променим България, за да я преосновем, за да превъзпитаме заедно нашият народ и да му припомним какъв е бил - велик народ със славно минало“, каза Костадинов.

Той отправи и остра критика към управлението през последните години и заяви решимост за промяна: „Нашата страна за пореден път беше наредена в задънената улица на историята. Платихме и продължаваме да плащаме огромна цена. На това ние сме решени да сложим край - на разрухата, на упадъка, на бедността, на корупцията“, категорично заяви Костадинов и призова към единство и действие: „Нямаме друг избор - или ние побеждаваме, или ще доунищожат нашата страна. Нямаме повече време за губене.“

С думите, вдъхновени от българската поезия и националния идеал, Костадин Костадинов завърши речта си: „Но… стига ми тази награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…“

„Да живее свободна и независима България! Победа за България!“, обобщи той сред вълната от аплодисменти.

Вдъхновяващи и искрени речи направиха и заместник-председателите на „Възраждане“ Цончо Ганев и Петър Петров, както и кандидати за народни представители за 52-ото Народно събрание.

Събитието уважиха и гости от чужбина, сред които Рене Ауст - председател на групата на партия „Европа на суверенните нации“ в ЕП и евродепутат от „Алтернатива за Германия“, който отправи приветствие от сцената и пожела заслужени успехи на „Възраждане“ на предстоящите избори.

Последваха развълнувани поздрави. За да не спира справедливата си битка срещу еврото, младеж подари на Костадин Костадинов хартиен български лев.

След това всички присъстващи се включиха в тържествено шествие, предвождано от гайди и тъпан. То премина през бул.„Витоша“, като крайната му точка беше войнишкият паметник пред НДК.

Там възрожденци традиционно изпяха българския химн в пълната му цялост.

