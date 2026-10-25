Урни, бюлетини и... алкохол. Голям куриоз на изборите

Изборният ден в странджанското село Изгрев, община Царево, започна с история, която спокойно може да влезе в класацията на най-куриозните изборни случки. Председател на секционна комисия беше отстранен след сигнал, че се явил на работа в нетрезво състояние. При последвалата проверка били установени завален говор, странно поведение и дори внесен алкохол в помещението за гласуване.

Подозренията започнали още по пътя

Всичко тръгнало от телефонен сигнал до Районната избирателна комисия в Бургас. Според подателя му председателят изглеждал под въздействието на алкохол още докато членовете на комисията пътували към избирателната секция. Така вместо изборният ден да започне само с обичайното подреждане на бюлетини и подготовка на урните, се наложила и проверка на състоянието на ръководителя.

Представителите на РИК-Бургас установили, че мъжът се държи относително неадекватно и демонстрира пълна незаинтересованост към изборния процес. Най-любопитното било, че той не дошъл съвсем неподготвен за дългия ден - в помещението на секцията бил внесен и алкохол. Дали председателят е възнамерявал да го употребява, не се уточнява.

Заваленият говор сложил край на председателството

При разговора с проверяващите мъжът все пак отговарял на задаваните въпроси. От комисията обаче забелязали, че говорът му е характерно завален, което допълнително засилило съмненията за употреба на алкохол. В съчетание с поведението му и липсата на интерес към служебните задължения това се оказало достатъчно за предприемане на незабавни действия.

Районната избирателна комисия взела решение да освободи председателя и да обезсили издаденото му удостоверение. На негово място бил назначен нов ръководител на секцията, като едновременно била направена промяна и на заместник-председателския пост.