Петър Волгин с важно послание за Украйна. Поиска твърда политика

България се нуждае от смели президент и вицепрезидент, които да поставят националните интереси над всичко останало. Това заяви Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент на „Възраждане“, след като упражни правото си на глас на днешните избори. Той открои мира в Украйна като един от най-важните въпроси, по които страната ни трябва да има ясна и последователна позиция.

Мирът в Украйна е сред най-важните задачи

„Задължително трябва да сме категорични и задължително трябва да сме за това да се сключи мир в Украйна колкото се може по-бързо и тази цел изисква последователна и твърда политика от страна на всички български управляващи, независимо от техните позиции“, заяви Волгин.

Според него бъдещата президентска двойка трябва да проявява достатъчно решителност, когато става дума за защитата на българските национални приоритети. Той подчерта необходимостта държавата да отстоява интересите си по най-важните международни въпроси.

Президент и правителство трябва да работят заедно

Кандидатът за вицепрезидент обърна внимание и на отношенията между институциите. Според него взаимодействието между президентството и правителството е особено важно, когато трябва да се вземат решения по ключови за България въпроси.

Изявлението на Волгин идва в деня, когато българските граждани избират нов президент и вицепрезидент. Той участва в надпреварата заедно с лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, като двамата поставят сред основните си приоритети националната независимост, сигурността и ролята на България в международните отношения.