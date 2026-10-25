От Атина до Анкара. Българите зад граница вече избират президент

Българите в Гърция, Турция и Румъния вече гласуват за президент и вицепрезидент. Изборният ден започна навреме и без сериозни проблеми в трите съседни държави, съобщават кореспондентите на БТА. Дъждът в Атина не спря първите избиратели, в Букурещ първа пусна бюлетина жена от София, а в Анкара секциите отвориха точно в 7 часа местно време.

Дъждът не изплаши българите в Атина

В гръцката столица са разкрити четири избирателни секции, като две от тях се намират в сградата на българското посолство. Там гласуването е само с хартиени бюлетини, докато в другите две секции, разположени в центъра на Атина, избирателите могат да използват и машини. Въпреки дъждовното време първите български граждани вече упражниха правото си на глас, а изборният ден започна нормално.

В цяла Гърция секциите са общо 24. Българите могат да гласуват в Солун, Кавала, Каламата, Комотини, Нафплио, Неа Муданя, Неа Перамос, Никити, Патра и Ставрос. Избирателни секции има и на островите Корфу, Кос, Лимнос, Миконос и Родос. На остров Крит са разкрити пет секции - в Ираклио, Йерапетра, Мирес, Ретимно и Ханя.

Гласуването в Гърция започна в 7 часа местно и българско време и ще продължи до 20 часа.

Жена от София първа гласува в Букурещ

В Румъния българските граждани могат да гласуват само на едно място - в сградата на посолството ни в Букурещ. Вотът там се провежда с хартиени бюлетини, без машини. Изборният ден започна точно в 7 часа, а до 8 часа седем души вече бяха упражнили правото си на глас.

Първа до урната застана жена от София, която попълни необходимата декларация на място. Общо 33 български граждани са подали предварителни заявления за гласуване в румънската столица. Сред тях са 15 мъже и 18 жени, като всички живеят и работят в Букурещ, установи проверка на БТА.

Традиционно в единствената ни секция в Румъния гласуват около 200 души. На последните парламентарни избори през април обаче активността беше по-висока и до урната отидоха 308 български граждани.

Турция със 78 секции и хиляди предварителни заявления

В Анкара изборният ден също започна без забавяне. Точно в 7 часа местно време, или 6 часа българско, отвориха двете секции в турската столица. Едната се намира в българското посолство, а другата е в квартал „Пурсаклар“, където живеят много изселници от България. Първите гласоподаватели вече пуснаха хартиените си бюлетини.

За двете секции в Анкара са подадени 192 предварителни заявления. Гражданите, които не са заявили предварително желанието си да гласуват, също могат да участват във вота, след като попълнят необходимата декларация пред секционната комисия.

В цяла Турция са разкрити 78 избирателни секции, което я поставя на второ място след Великобритания по брой места за гласуване. Най-много са в Истанбул - 18, следван от Бурса и Измир с по 13 секции.

Общо 12 839 души са подали заявления за участие в президентските избори в Турция. За сравнение, при парламентарния вот през април предварително регистрираните бяха 15 218, а действително гласувалите достигнаха близо 28 хиляди.

Най-много предварителни заявления има в Ергене, Западна Турция, близо до Одрин - 589. В район Нилюфер в Бурса са регистрирани 517 желаещи, а голям интерес се отчита и в трите секции в квартал „Шейхсинан“ в Чорлу.

613 секции в 60 държави

Общо 613 избирателни секции са разкрити за президентския вот зад граница, показват данните на Министерството на външните работи. Те са разположени в 60 държави, като в 242 секции е осигурено машинно гласуване. Най-много са местата за гласуване във Великобритания - 82, следвана от Турция със 78.

Изборният ден в чужбина ще продължи до утре сутринта българско време заради часовите разлики. Последни ще приключат гласуването сънародниците ни в американските щати Калифорния и Невада.