Българите в Турция вече гласуват. Важна промяна в изборните секции

Изборният ден в Турция започна нормално, без сигнали за проблеми при отварянето на секциите в Истанбул и Бурса. Това съобщиха от Генералното консулство пред Нова телевизия. Тази година обаче има важно ново изискване, което може да затрудни част от сънародниците ни при упражняването на правото им на глас.

39 секции в Истанбул и Бурса

Общо 39 избирателни секции са разкрити в двата града, където традиционно живеят големи общности от български граждани. В 13 от тях е осигурено машинно гласуване, а в останалите вотът се провежда само с хартиени бюлетини. Всички секции са отворили нормално, потвърдиха от дипломатическото ни представителство.

На територията на цяла Турция секциите са 78. По този показател страната се нарежда на второ място в света след Великобритания по брой разкрити места за гласуване на българските президентски избори.

Ново изискване за декларациите

Основната промяна засяга избирателите, които не са подали предварително заявление за гласуване в чужбина. Те трябва лично да попълнят необходимата декларация пред членовете на секционната избирателна комисия.

Досега доброволци често помагаха при попълването на документите, особено на хората, които не владеят достатъчно добре писмен български език. Новото изискване премахва тази възможност и може да забави процедурата при по-голям наплив от избиратели.

Засега от Истанбул и Бурса не съобщават за сериозни затруднения. Очаква се най-голям интерес към гласуването да има в районите с многобройни български общности, където обичайно се образуват и най-дългите опашки.