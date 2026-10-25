Българите в САЩ към урните. 44 секции очакват избирателите

Българите в Съединените щати също избират днес президент и вицепрезидент. За сънародниците ни са разкрити 44 избирателни секции в 21 щата и столицата Вашингтон. Гласуването ще започне поетапно заради часовите зони, като последни до урните ще отидат българите в западните части на страната, съобщават Министерството на външните работи.

Чикаго остава големият български център

Най-многобройната българска общност в САЩ е съсредоточена в района на Чикаго, където традиционно се отчита и най-голям интерес към изборите. Сънародниците ни ще могат да гласуват в генералното консулство в центъра на града, както и в предградията Хинсдейл, Маунт Проспект, Шамбург и Дес Плейнс. Общо шест секции са организирани в района, като в четири от тях е предвидено машинно гласуване.

В Калифорния също са разкрити пет секции - в Сакраменто, Сан Диего, Сан Франциско, Сънивейл - Сан Хосе и Ървайн - Тъстин. Българите ще могат да упражнят правото си на глас и в Ню Йорк, Бостън, Филаделфия, Лас Вегас, Финикс и редица други американски градове.

Вотът започва поетапно

Заради часовата разлика първи ще отворят секциите в източната част на САЩ. Там изборният ден започва в 7 часа местно време, което съответства на 13 часа в България. В района на Чикаго гласуването ще започне в 14 часа българско време, а в Лос Анджелис, Лас Вегас и Финикс - в 16 часа.

Разликата е свързана и с преминаването на България към зимното часово време тази нощ. Съединените щати ще върнат стрелките на часовниците си едва на 1 ноември, затова днес часовата разлика е с един час по-малка от обичайната.

Последните гласове ще дойдат утре сутринта

Според данните на БНР секциите в САЩ са разпределени между четирите български консулски окръга. Най-много са в окръг Вашингтон - 12, следват Чикаго и Ню Йорк с по 11 и Лос Анджелис с 10. В 14 от общо 44 секции е осигурено машинно гласуване, а в останалите ще се гласува с хартиени бюлетини.

Последни изборният ден ще приключат българите в Калифорния и Невада. Техните секции ще затворят в 5 часа сутринта българско време в понеделник. Така, докато в България вече ще се обработват изборните резултати, сънародниците ни отвъд океана все още ще подават последните си гласове.