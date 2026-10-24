България гласува за президент! Три страници на екрана, броенето - само за сведение

България официално влезе в деня, който ще определи нейния нов държавен глава, ако гласуват повече от половината с право на глас и кандидат събере повече от половината от гласовете. В противен случай, ще има балотаж на 1 ноември.

След седмици на скучни дебати и вяла кампания, придружени с драматични вътрешни криминални събития и геополитически размествания, времето за решителния избор дойде, а всички избирателните секции в страната се подготвят да отворят врати в 07:00 часа за решителния вот.

27 кандидатпрезидентски двойки, издигнати от 7 партии и 20 инициативни комитета участват в надпреварата.

Право на глас имат общо 6.590 милиона в страната и чужбина, а 46 000 от тях ще го упражнят за пръв път.

Гласуването ще става в малко над 12 хиляди секции в страната и 613 секции в 60 държави в чужбина.

Новост на тези избори е, че в секциите с над 300 избиратели вотът ще става само с машина, в местата под 300, ще се гласува само с хартиена бюлетина.

Ако по време на вота избирателят се намира в чужбина, той може да гласува в секциите на територията на съответната държава.

Всички избиратели, които гласуват в чужбина подписват декларация, че няма да гласуват на друго място.

Промените в Изборния кодекс предвиждат, че подписването на декларациите ще става пред членовете на секционната комисия, а не пред местата за гласуване.

Как гласуваме с машините

Избирателят ще получи от член на секционната комисия карта, която трябва да постави в слота на машината. На екрана на устройството ще се появи електронната бюлетина. На нея отляво са изписани имената на партиите и инициативните комитети, по средата са номерата на съответните кандидати за президент и вицепрезидент, а отдясно техните имена.

Имената на кандидатите са на три страници от електронната бюлетина.

След като направи своя избор, с бутона "преглед" всеки може да види избора си.

Ако е верен, трябва да натисне бутона "гласуване". След това машината ще отпечата разписката с вота му.

Гласоподавателите трябва да изчакат с вземането й докато не чуят звуков сигнал от машината, защото в противен случай тя може да се повреди.

Избирателят връща картата на член на избирателната комисия, а след като на разписката бъде поставен печат, я пуска в урна.

За разлика от предишните избори, когато разписките бяха със статут на бюлетини и въз основа на ръчното им преброяване се определяше резултата от гласуването, на тези избори те пак ще се броят от секционните комисии, но само за сведение.

Резултатът от гласуването ще се отчита на база на протокола от машината, който тя отпечатва след края на изборния ден.

Ако устройството отпечата празна разписка, каквито случаи имаше при предходни избори, ще се отчита гласа от устройството.

Хартиената бюлетина

При хартиената бюлетина не забравяйте, че се използва само син химикал, иначе вотът е недействителен. Знаците "X" и "V" не бива да влизат в друго квадратче.

Опцията "не подкрепям никого" се отчита като действителен глас и оказва влияние върху избирателната активност.

Вотът в чужбина

Докато България тепърва се събужда, изборите за нов президент вече започнаха зад граница поради часовите разлики.

За българите зад граница са разкрити стотици избирателни секции в над 60 държави.

Най-много традиционно има в Турция, Обединеното кралство, Германия и САЩ, където изборният ден ще приключи най-късно поради часовата разлика на Източното и Западното крайбрежие.

Машинно гласуване е осигурено в 242 секции, за които са доставени общо 280 устройства. За първи път с машини ще се гласува във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.

Изборните книжа, материалите и машините са доставени до всички секции в чужбина.