Костадинов видя тревожен знак по пътя към урните

Костадин Костадинов отправи необичайно послание, след като упражни правото си на глас на президентските избори. Лидерът на „Възраждане“ обяви, че е гласувал за български президент, а не за президент на българите. Той изрази притеснение от слабия интерес към вота и призова сънародниците си да бъдат по-активни.

България да избира за себе си

„Гласувах за свободна и независима България“, заяви Костадинов, който пусна бюлетината си около 10 часа в секция 313 на Основно училище „Стоян Михайловски“ във Варна.

Кандидатът за държавен глава обясни, че според него е настъпил моментът България да постави собствените си интереси над външните ангажименти. Той настоя бъдещият президент да се ръководи преди всичко от националните приоритети, а не от интересите на други държави и организации.

„Гласувах за български президент, а не за президент на българите“, подчерта Костадинов. По думите му изборът трябва да бъде направен в полза на страната и нейното бъдеще, което българските граждани сами да определят.

Само двама души по пътя към секцията

Лидерът на „Възраждане“ коментира и избирателната активност, която според него остава тревожно ниска. Той посочи, че българите постепенно са привикнали към честото провеждане на избори и това може да обяснява слабия интерес към гласуването.

Костадинов разказа, че винаги упражнява правото си на глас по едно и също време, в секция на около 500 метра от дома му. Този път обаче останал изненадан от почти празните улици. „Този път идвайки видях точно 2 души по пътя“, отбеляза той.

Според него отказът от участие в изборите означава и доброволен отказ от възможността гражданите сами да определят бъдещето си. Костадинов изрази надежда, че активността ще се повиши през деня.

Кандидатът на „Възраждане“ участва в президентската надпревара заедно с Петър Волгин, издигнат за вицепрезидент. Двамата поставиха националния суверенитет и независимостта сред основните акценти на предизборната си кампания.