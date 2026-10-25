Изборният ден прекоси континентите. Къде са най-много българските секции

Българският президентски вот обикаля света - от далечна Нова Зеландия до Съединените щати. Първите избиратели вече гласуваха в Окланд, а изборният ден започна и в редица европейски държави. Общо 613 секции са разкрити в 60 страни, като в 242 от тях е осигурено машинно гласуване, съобщи Министерството на външните работи.

Великобритания и Турция с най-много секции

Най-много места за гласуване са разкрити във Великобритания - 82, следвана от Турция със 78 и Германия със 70 секции в 49 града. Българите в Испания могат да упражнят правото си на глас в 67 секции, а близо 2000 души са подали предварителни заявления за участие в изборите. В Белгия и Люксембург секциите са общо 18, като 10 машини са осигурени за гласуването в двете държави.

В Обединеното кралство има и ново изискване, което може да забави изборния процес. Гражданите, които не са подали предварително заявление, трябва да попълнят декларацията си пред членовете на секционната комисия, а не предварително, докато чакат на опашката. Това създава предпоставки за струпвания в секциите с най-голям брой избиратели.

Особена ситуация в Сърбия

В Сърбия работят седем български избирателни секции, две от които са в Цариброд. Именно там при предишни избори се стигна до струпване на гласоподаватели. Този път обстановката е още по-интересна, тъй като в съседната държава днес се провеждат и предсрочни парламентарни избори.

Българските секции ще работят до 20 часа местно време, като при наличие на чакащи избиратели гласуването може да бъде удължено до 21 часа.

Последните гласове ще дойдат от Америка

В САЩ са разкрити 44 секции в 21 щата и столицата Вашингтон. Заради часовите разлики гласуването започва поетапно, а последни изборният ден ще приключат сънародниците ни в Калифорния и Невада. Там секциите ще затворят в 5 часа сутринта българско време в понеделник.

За организацията на изборите зад граница са доставени общо 280 машини, разпределени в 242 секции. Министерството на външните работи съобщи, че изборните книжа, бюлетините и техническото оборудване са изпратени своевременно до дипломатическите представителства.

Повече подробности за хода на гласуването извън страната и евентуалните затруднения ще бъдат представени на брифинг в Министерството на външните работи днес от 10:30 часа.