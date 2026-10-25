Всички секции отвориха. ЦИК съобщи за първите проблеми с машините

Президентските избори започнаха спокойно и без сериозни нарушения. Всички секционни избирателни комисии в страната са започнали работа, а към първия брифинг на ЦИК няма постъпили жалби и сигнали. В три секции обаче се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова.

Три секции преминаха на хартия

„Всички секционни избирателни комисии в страната започнаха работа. Няма неотворени секции“, заяви Балова. Тя уточни, че са регистрирани отделни случаи на неявили се членове на комисии, но това не е попречило на началото на изборния ден.

Промени в състава на секционни комисии са направени в областите Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Русе, Смолян, Софийска област, Стара Загора, Хасково и Шумен. В някои от случаите причините за отсъствията са здравословни, а не недобросъвестно отношение към задълженията, подчерта говорителят на ЦИК.

„Само в три секции в страната имаме информация - Ямбол, Хасково и Русе са преминали към гласуване с хартиени бюлетини“, съобщи още Балова. При технически проблеми с машините помощ ще оказва специализираният център за поддръжка, осигурен от „Сиела Норма“.

Няма жалби и сигнали за нарушения

Към момента на първия брифинг в ЦИК не са постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес. Комисията продължава да наблюдава работата на секциите и техническото обезпечаване на гласуването.

Балова припомни и две важни забрани, които важат през целия изборен ден. „Забранява се под каквато и да било форма публичното огласяване на резултати от допитвания на общественото мнение преди края на изборния ден“, подчерта тя. Забранена е и предизборната агитация.

От ЦИК уточниха, че гласуването с придружител е допустимо при здравословни затруднения, но не и поради неграмотност. За избирателите със зрителни увреждания в секциите с хартиено гласуване са осигурени специални тактилни шаблони.

Спокойно започна и вотът зад граница

Гласуването извън България също протича нормално. Първи до урните отидоха сънародниците ни в Окланд, Нова Зеландия. Общо 613 секции са разкрити в 60 държави, като най-много са във Великобритания - 82, Турция - 78, Германия - 70, Испания - 67, и САЩ - 44.

По данни на ЦИК право на глас на президентските избори имат около 6,59 милиона български граждани. За 46 001 от тях това е първа възможност да участват във вот.

Официалните резултати и имената на новата президентска двойка или на кандидатите, които ще се явят на балотаж, трябва да бъдат обявени от ЦИК до 48 часа след края на изборния ден.