Стига извиване на ръце! ДБ кипи срещу Асен Василев

Остра съпротива от дясното пространство се надигна срещу последните действия и изказвания на Асен Василев. Симпатизанти на т.нар. градска десница открито призоваха „Демократична България“ да не допуска ултиматуми и принизяване на ролята си в коалицията. Напрежението избухна часове след брифинга на лидера на „Продължаваме промяната“.

„Не допускайте Асен Василев да ви извива ръцете, да поставя ултиматуми и да принизява влиянието на Демократична България в коалицията“, гласят призиви на симпатизанти на дясното, цитирани от Флагман.

Повод за реакцията стана изявление на Асен Василев, който в декларативен тон постави три условия за продължаване на коалицията между Продължаваме промяната и ДБ. Първото – в листите да не бъдат допускани лица, изключени от някоя от партиите, второто – да се внедрят представители на т.нар. GenZ, и третото, определяно като ключово – да се запази настоящото разпределение на квотите в коалицията.

Именно третото условие беше възприето като опит за бетониране на доминиращата роля на ПП. Думите на Василев буквално взривиха вътрешните комуникационни канали на ДБ, където реакциите не закъсняха.

„Нашите партньори отново постъпват непочтено. Опитват се да наложат волята си чрез условия и внушения“, пишат симпатизанти на ДБ. Според тях условието за недопускане на изключени партийни членове е насочено не към ДСБ или „Да, България“, а към фигури, свързвани с ПП – Даниел Лорер и Явор Божанков.

В дясното припомнят, че Божанков е обсъждан като възможна опция за листите на ДСБ заради потенциала му да привлича гласове. С поставеното условие обаче тези разговори се прекъсват още в зародиш. По същия начин се блокира и възможността ДБ да включи други разпознаваеми лица, които не се ползват с одобрението на Асен Василев, като Лена Бориславова.

Недоволство предизвиква и настояването в листите да бъдат включени „граждански активисти“ и „младежи от протеста“. Според симпатизанти на ДБ именно ПП системно „отглежда“ подобни фигури чрез ТикТок, медийни акции и протестни кампании, след което ги лансира като национални герои.

В дясното пространство все по-открито се говори и за дисбаланс в тежестта на партньорите. Настоящото съотношение в коалицията е 2/1 в полза на ПП, но според ДБ то трябва да бъде 50/50. Аргументът – структурите на ДБ работят реално по места, докато тези на ПП често съществуват само формално.

Като пример се посочва Бургас, където ПП практически няма действаща организация. Общинският председател Георги Перпелиев е в оставка от месеци без негов заместник, а областен лидер стана Тодор Терзиев, докато структурите не функционират от повече от година.

На този фон в ДБ се чуват все по-силни гласове за самостоятелно явяване на изборите. Според тези настроения партията би била много по-мобилизирана и би постигнала по-добър резултат извън коалиция, в която ролята й се свежда до второстепенна.

Така ултиматумите на Асен Василев, вместо да стабилизират съюза, все по-видимо задълбочават напрежението и поставят под въпрос бъдещето на една от ключовите политически формули в дясното пространство.

