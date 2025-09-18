Политика

Станислав Анастасов към ПП: Приключихте окончателно!

Държавата ще я има с главно Д и лидерът на ДПС Делян Пеевски стои зад това, каза депутатът

18 сеп 25 | 11:34
Мира Иванова

Когато излезе някой от ПП да говори от парламентарната трибуна, Ви предлагам да обявявате и по кой член от Наказателния кодекс има обвинение. Защото всички тези хора тук под една или друга форма рушат държавността. С тези думи зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов се обърна към председателя на парламента Наталия Киселова.

 

За тях законът е нещо, което важи само за другите - като започнем от Божидар, който е обвинен за рекет, за натиск, за фалшифициране на обществени поръчки и стигнем до Иво Мирчев, който още не е отговорил на вчерашния въпрос. Излез на трибуната, опровергай ме драги, продължи Анастасов.

 

Вие тероризирате всички родители в София, като не им позволявате да си закарат децата навреме на училище. С панаирджийските си глупости рушите държавата, категоричен бе той.

 

Не можахте да пребиете като хората директора на МВР-Русе, въпреки че му се радвахте лицемерно уж с елфите си, зад които се криехте г-н Мирчев, днес успяхте да уморите един достоен български полицай. Години наред тероризирате полицаите, продължи Станислав Анастасов.

 

Вчера тук изядохте боя в залата с вота си на недоверие днес показахте, че и на улицата сте тотално несъстоятелни вече. Носете си тениските, това ви е максимумът. Вие наистина сте приключили, заяви Анастасов.

 

Държавата ще я има с главно Д и лидерът на ДПС Делян Пеевски стои зад това. Запомнете го добре, заключи Станислав Анастасов.

 

