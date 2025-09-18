Пеевски за ПП: Свършиха им мотивите, хората искат да ги бият! (ВИДЕО)

Без никакво притеснение от протеста на „Продължаваме промяната“ лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски влезе пеша в Народното събрание.

Преди това той размени реплики с лидера на ПП Асен Василев и авера му Кирил Петков.

"Какво искаш, Асене, запита Пеевски Асен Василев, докато вървеше към входа..

"Без охрана да се разхождаш по улиците", му отговори лидерът на ПП.

Пеевски обаче продължи: Крадец, ограбил Митниците, ограбил икономиката. Той се обърна и към Кирил Петков, който също неистово крещеше нещо: Айде, тичай при парапета при Лена, наркоман!

"Оставете охраната, няма нужда от охрана. Дръпнете се", призова лидерът на Ново начало и допълни:

„Колеги, виждате ли за какво става въпрос. Вчера тези хора им свършиха мотивите. Най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. Ще си търсиш нова работа, приключиха тези крадци. Ще има държава с главно "Д", колеги", завърши Пеевски.

Ръководството на Промяната блокира служебния вход на НС. Именно от там влизат депутатите.

Тази сутрин автомобили застанаха на входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. На място има засилено присъствие на полицията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com