Калин Стоянов с разтърсваща декларация! ПП и ДБ постигнаха целите си - заради тях да умират хората, които най-много мразят

С минута мълчание и ставане на крака почетоха депутатите паметта на трагично починалия по-рано днес полицай, охраняващ мижавия протест на ПП и ДБ пред Народното събрание.

Депутатът от ПГ на ДПС-Ново начало Калин Стоянов, бивш вътрешен министър, прочете декларация. Тя беше посветена на трагично починалия полицай, охраняващ протеста пред Народното събрание.

"През последните години ставаме свидетели на целенасочени атаки срещу МВР. Свидетели сме и на публични самоубийства на служители в униформа. Голяма роля за подриване авторитета на МВР има определена политическа партия със затихващи функции. Не е тайна, че внушаващите изказвания на ППДБ, доведоха до загуба на респект от страна на гражданите от силовото ведомство“, каза той.

"Днес е трагичен ден за българската полиция! Служител на МВР почина по време на изпълняване на служебните си задължения по охрана на един измислен протест. ПП и ДБ постигнаха целите си - заради тях да умират хората, които най-много мразят!“

Днес живота си загуби младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов, служител на СДВР, семеен, с две деца. Предполагам, че смъртта му, ще е повод на задоволство и празненства във вашите среди.

С безумните си действия убихте един достоен полицай. Самодоволните ви физиономии излъчват дяволско задоволство. Как не ви е срам да се радвате на пребити полицаи“, завърши той.

След това той помоли Киселова, председател, да разреши ставането на крака и почит към починалия полицай с минута мълчание. Искането му се прие и депутатите станаха на крака.

