Съсипаха ПП: Шайка безделници, Прокопиев ще се самозаключи гол пред Парламента

Продуцентът и политически наблюдател Виктор Димчев написа критичен коментар в личния си Фейсбук профил за протеста на "Продължаваме промяната", който се провежда пред Народното събрание в София.

В района от рано сутринта са се струпали привърженици на ПП, които протестират срещу ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

Ето какво написа Димчев:

"Шайка безделници, заедно с роднините и любовниците, запорирали формално местоработата си, уж с политическа цел.

На тая месторабота, където вместо аргументи и факти, прилагат тормоз, като вота на недоверие на Руди Гела.

Очаквам в следващия епизод Иво Прокопиев да се самозаключи гол пред Парламента и неговите репортерки, начело с Поли Паунова, да го поливат с кръв от прасета, прясно мляко и доматено пюре.

Въобще това е пародия, дори татко Петко да не беше участвал със сина си и държанката му в цирка. И никой не е поканил Миро.

Въобще - слаба организация, евтини лозунги, пародия."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com