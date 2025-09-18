Съсипаха ПП: Шайка безделници, Прокопиев ще се самозаключи гол пред Парламента

Продуцентът и политически наблюдател Виктор Димчев написа критичен коментар в личния си Фейсбук профил за протеста на "Продължаваме промяната", който се провежда пред Народното събрание в София.
В района от рано сутринта са се струпали привърженици на ПП, които протестират срещу ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.
Ето какво написа Димчев:
"Шайка безделници, заедно с роднините и любовниците, запорирали формално местоработата си, уж с политическа цел.
На тая месторабота, където вместо аргументи и факти, прилагат тормоз, като вота на недоверие на Руди Гела.
Очаквам в следващия епизод Иво Прокопиев да се самозаключи гол пред Парламента и неговите репортерки, начело с Поли Паунова, да го поливат с кръв от прасета, прясно мляко и доматено пюре.
Въобще това е пародия, дори татко Петко да не беше участвал със сина си и държанката му в цирка. И никой не е поканил Миро.
Въобще - слаба организация, евтини лозунги, пародия."
