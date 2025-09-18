Политика

Пеевски: ПП-ДБ днес доказаха, че омразата убива!

Всеки техен опит за рушене на държавата ще среща нашия решителен отпор!

18 сеп 25 | 10:24
1280
Иван Ангелов

Както предупреждавах от много време насам – тези хора – соросоиди, грантаджии, корумпирани и компрометирани политици от ПП-ДБ, сеещи омраза и ненавист се опитаха да ескалират изкуствено напрежение, което обаче доказа само едно – че омразата убива. Това се казва в изявление на лидера на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Днес живота си загуби един достоен български полицай, докато изпълняваше служебните си задължения – да пази реда и сигурността в държавата от тези разрушители.

 

Пеевски за ПП: Свършиха им мотивите, хората искат да ги бият! (ВИДЕО)
18 септември | 9:24
2580

Изказвам искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналия полицай. Загубата им е огромна, но трябва да знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Както и всички български полицаи и техните семейства, декларира Пеевски.

Защото аз няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване или користни интереси, категоричен е лидерът на ДПС.

Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен техен опит да рушат държавата и демокрацията в страната, посочва той.

Ще има държава с главно „Д“! И аз ще бъда гарантът за това, завършва позицията на Делян Пеевски.

 

Смърт край парламента! Почина полицай, охраняващ протеста на ПП
18 септември | 9:29
2130

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема ДПС
Още от Политика
Коментирай