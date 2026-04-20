Румъния : Радев направи нещо невиждано в България

Водещи медии в Румъния проследяват предсрочните парламентарни избори в България, като информират за победата на "Прогресивна България" на Румен Радев и извеждат като акцент мобилизацията на избирателите. Вестници, като "Адевърул", "Ромъния либера", "Котидианул", "Гъндул", "Евениментул зилей" и други, популярни новинарски сайтове, като "Зиаре" и "Хотнюз", телевизии, като Диджи 24, Антена 3 СиЕнЕн и Про ТеВе, публикуват резултати и коментари след вота, цитира Новини.бг.

Румен Радев обяви „победа над апатията“, а „Прогресивна България“ спечели първото място на предсрочните избори, посочва Диджи 24 и отбелязва, че според резултатите от паралелното преброяване на агенция „Мяра“ „Прогресивна България“ си е осигурила мнозинство от над 130 гласа в 52-ото Народно събрание.

Телевизия Антена 3 СиЕнЕн коментира, че "коалицията, водена от Румен Радев, е постигнала нещо, което нито една друга политическа сила в България не е правила от години: мобилизирала е масово вота на младите хора". Антена 3 СиЕнЕн се позовава на анкети на излизане от секциите, според които 34 процента от българите на възраст между 18 и 30 години са гласували за проекта на Радев.

В. „Адевърул“ проследява изборите в България с няколко материала през последните дни, като посочва, че това са осмите парламентарни избори за последните пет години на фона на продължителна политическа криза. "България, която е най-бедната държава в ЕС по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, през последните години преминава през постоянна политическа криза, белязана от слаби правителства и коалиции", пише вестникът.

Редица румънски медии цитират мнения на анализатори, според които Румен Радев е политическа фигура, която може да улесни едно сближаване с Москва. Той многократно е критикувал военната помощ за Украйна и е заемал по-предпазлива политика спрямо Русия, което тревожи западните партньори, пише „Адевърул“.

Вестникът цитира мнението на румънския политолог Раду Албу Комънеску от Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока, според когото Румен Радев има политически профил, подобен на този на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Според румънския политолог Руме Радев е „по-умерен“ вариант на Орбан.

„Сега вероятно най-изкушаващото сравнение е между него (Радев) и Виктор Орбан, да кажем, че на юг от Дунава може да се появи "един нов Орбан“ или персонаж, който да се превърне в нов Орбан“, коментира пред „Адевърул“ Раду Албу Комънеску.

„Адевърул“ припомня също, че политическата криза в България започна през 2021 г. на фона на масови антикорупционни протести и на спад на общественото доверие в традиционната политическа класа, по-специално към бившия премиер Бойко Борисов. Повтарящите се оттогава парламентарни избори не успяха да произведат стабилно мнозинство, което доведе до поредица от временни правителства и до постоянен институционален блокаж, припомня вестникът.

В друг материал, озаглавен „Залогът от изборите в България за Румъния“, местният политически анализатор Щефан Попеску обяснява защо страдат румънско-българските отношения и какво трябва да бъде направено. Според Попеску отношенията между двете страни никога не са достигали истинския си потенциал, въпреки че не са се влияели от това кой е на власт в Букурещ и в София.

Анализаторът предупреждава, че независимо кой ще спечели изборите в България, Румъния трябва да бъде по-прагматична и проактивна в двустранните отношения, защото може само да загуби, ако не използва възможностите за развитие на по-дълбоки връзки със София. „Отговорът за бъдещето на двустранните отношения се намира на първо място в Букурещ", посочва анализаторът. Той отбелязва, че като президент Румен Радев е имал конструктивно отношение към Румъния.

В контекста на твърдения и коментари по адрес на Румен Радев и отношението му към Русия, Щефан Попеску пише: "Виждаме, че премиерът на Белгия и дори Франция клонят към известни стъпки към Русия, така че не знам дали трябва да критикуваме Унгария или България, че избират да имат прагматично сътрудничество с Русия (…)“.

