Рая Назарян с разкритие ще става ли шеф на парламента

Заместник-председателката на Народното събрание Рая Назарян отказа да потвърди дали ще се кандидатира за поста на шеф на парламента, ако бъде приета предложената от ГЕРБ-СДС ротация. „Ще изчакаме решението на БСП, след което въпросът ще бъде обсъден на Съвета за съвместно управление“, заяви тя в интервю за бТВ.

Думите ѝ дойдоха в момент, когато коалиционните партньори са изправени пред най-сериозното си изпитание от началото на мандата – дали ще запазят равновесието в управлението или ще го жертват в името на политическата дисциплина.

Изчакване вместо заявка

Рая Назарян, която е и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, подчерта, че решението ще се вземе едва след становището на социалистите.

„В политиката нищо не се дължи никому. Трудности има във всеки един парламент“, каза тя, запазвайки неутрална позиция по отношение на настоящата председателка Наталия Киселова. По думите й самата ротация не е изненадваща, тъй като още при конституирането на 51-вото Народно събрание имало „административно решение“ за избора на председател, с цел парламентът да започне работа.

Тогава позицията не била предмет на коалиционното споразумение, както не са били и назначенията на областни управители. „Сега обсъждаме механизъм, който да стане част от общото споразумение за споделяне на позицията“, уточни Назарян.

Коалиционна логика и контролирани рискове

Назарян обясни, че следващата стъпка ще бъде ново заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ), на което ще се обсъди формулата на ротацията. По нейните думи ГЕРБ и „Има такъв народ“ поставят въпроса не като персонална битка, а като част от принципа на споделеното управление.

„Пълният мандат е правило, не изключение. В коалицията сме решили да се движим по правилата, а не по изключенията“, заяви Назарян, добавяйки, че стабилността на парламента и финансовата рамка за 2025 г. са приоритет.

Според нея „въпросът не е кой ще бъде председател, а как ще се гарантира, че институциите работят синхронно“. Тя подчерта, че в управлението няма министерства „дадени на концесия“ и че всяка промяна трябва да бъде в името на функционален диалог между парламента и Министерския съвет.

Напрежение под повърхността

Макар Назарян да избягва директни заявки за участие в надпреварата за председателския пост, думите ѝ показаха, че въпросът вече е в ход. Според източници от коалицията, името ѝ остава сред вероятните кандидати, ако БСП приеме ротацията, но решението ще се вземе на партийно ниво.

Заместник-председателят на парламента призна, че в последните седмици напрежението вътре в управлението се е повишило. „Имаше натрупване – и в парламента, и в Министерския съвет. Някои министри се капсулираха, но въпросът вече е решен. Трябва по-добра спойка в коалицията“, коментира тя, припомняйки думите на Бойко Борисов след последния коалиционен съвет.

„Катализатор на процеса беше вотът в Пазарджик – той ни накара да седнем, да разговаряме откровено и да признаем грешките. Сега приоритетът е ясен – стабилно и сигурно мнозинство“, заключи Назарян.

Политическа картина – стабилност с условие

Въпреки публичния тон на умереност, зад кулисите ротацията остава най-напрегнатият въпрос в управляващото мнозинство. ГЕРБ и ИТН настояват тя да се случи още през ноември, докато БСП продължава да търси баланс между лоялност и принципност.

Дали Рая Назарян ще стане новото лице на парламента, ще стане ясно след като социалистите обявят позицията си – но самият факт, че името ѝ се обсъжда сериозно, показва нейната тежест в коалицията и доверието, с което разполага в партията си.

