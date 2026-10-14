Радев заминава за Брюксел. Енергията и парите от ЕС на масата на лидерите

Премиерът Румен Радев ще представлява България на срещата на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят основните икономически и политически предизвикателства пред Общността, съобщиха от Министерския съвет.

Сред водещите теми ще бъдат високите цени на енергията и мерките за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика. В дневния ред влиза и следващият дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г., както и приоритетите при разпределението на европейските средства.

Държавните и правителствените ръководители ще обсъдят още войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток, миграционната политика и перспективите за разширяване на Съюза.

В рамките на визитата си Радев ще участва и в среща на групата „Приятели на кохезията“. В нея членуват държави, които отстояват значението на европейското финансиране за преодоляване на икономическите и регионалните различия между страните и регионите в ЕС.

Българският премиер ще се включи и в прегледа на изпълнението на пътната карта „Една Европа, един пазар“, чиято цел е да подобри функционирането на единния европейски пазар и да стимулира развитието му.

Програмата му в Брюксел предвижда и двустранни срещи с европейски държавни и правителствени ръководители в рамките на заседанието.