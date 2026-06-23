Радев се произнесе за Невзоров, заплатите и Украйна

Премиерът Румен Радев говори по ключовите теми в страната. Той коментира казуса с Олег Невзоров, какво властта възнамерява да прави с минималната работна заплата и подкрепата за Украйна.

Премиерът обясни, че въпреки липсата на граничен контрол в Шенген, Невзоров е бил прихванат още на границата и пребиваването му е изцяло под наблюдението на Министерството на вътрешните работи и службите. Той допълни, че Невзоров е бил съпроводен до София, където е дал показания, след което е ескортиран и до Варна за същата цел. Взетото решение той да бъде допуснат обратно в страната е продиктувано от факта, че думите му са изключително важни, за да се стигне до същината на случая с незаконното строителство, стана ясно от обяснението на министър-председателя. Той беше категоричен, че този казус изобщо не е бил дискутиран с президента Зеленски по време на кратката им среща в Брюксел, тъй като тя е засягала перспективите за двустранно сътрудничество в енергетиката, икономиката и високите технологии.

По темата за евентуален външен натиск Радев припомни, че украинският посланик наистина е търсил контакт с Министерството на външните работи през миналата година, за да поиска повече информация за Невзоров. „Това, дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние, надявам се да разберем и от показанията на г-н Невзоров”, обясни премиерът.

Относно евентуален арест на Олег Невзоров, Радев внесе яснота за ролята на институциите, като подчерта, че „МВР не обвинява, МВР може само да задържи за 24 часа”, докато обвиненията и принудителните мерки се налагат единствено от прокуратурата. Той изрази очакване българската прокуратура да вземе своето решение, след като се запознае с всички факти и сведения, които Невзоров дава, и завърши с уточнението, че „аз не мога по никакъв начин да укажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура”.

Относно възнагражденията в страната премиерът заяви, че нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година. Той поясни, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година.

Министър-председателят изтъкна, че България продължава да подкрепя Украйна, но е достигнала границата на възможностите си за предоставяне на допълнителна военна и финансова помощ извън вече поетите ангажименти. Радев подчертава, че България работи за „траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и Устава на ООН“, като ключова роля трябва да има дипломацията. По думите му Европейският съюз следва по-активно да се ангажира с мирния процес.

Радев прави разграничение между военна и военно-техническа подкрепа, като уточнява, че след 13 пакета помощ страната е достигнала лимита на възможностите на Въоръжените сили.

„След 13 пакета военна подкрепа България достигна предела на това, което може да предостави от ресурса на Въоръжените сили, без да компрометира способностите за национална отбрана“, заявява той.

Министър-председателят подчертава, че прекратяването на даренията от армията не засяга другите форми на подкрепа, включително дейността на отбранителната индустрия. „Преустановяването на даренията от Българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито означава преустановяване дейността на българската отбранителна индустрия“, посочва още той.

Радев допълва, че позицията се основава и на необходимостта от запазване на отбранителните способности и фискалната стабилност на страната, отчитайки процедурата по прекомерен дефицит, започната от Европейската комисия.

„Считам, че страната ни е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна отвъд вече договорената“, посочва премиерът.

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