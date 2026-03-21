Радев с мащабна обиколка в страната. Втората спирка е...
21 мар 26 | 14:50
708
Мира Иванова

Румен Радев, лидер на Коалиция „Прогресивна България“, започва мащабна обиколка на страната. След като днес той посети Пловдив, във Варна ще бъде на 27 март от 18 ч. в Двореца на културата и спорта.

Събитието е част от кампанията на коалицията и ще даде възможност за открит диалог с варненци относно основните приоритети на „Прогресивна България“ и визията за устойчиво развитие на страната, съобщават от пресцентъра на „Прогресивна България“.

По време на публичната среща ще бъде представена листата с кандидати за народни представители от 3 МИР – Варна за 52-рото Народно събрание. Водач на листата е Илин Димитров, експерт с опит в туризма, академичната дейност и държавната администрация. В нея намират място още доказани професионалисти от Варна с богат опит в различни области.

Събитието ще бъде с отворен достъп за всички граждани, които желаят да се срещнат лично с Румен Радев, да чуят неговите послания и да се включат в дискусия за бъдещето на България.

Обиколката на лидера на „Прогресивна България“ започва непосредствено след официалния старт на кампанията и има за цел да достигне до хората в различни региони на страната чрез преки срещи и разговори по значими обществени теми.

Автор Мира Иванова

