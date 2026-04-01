Радев повдигна завесата. От кого ще търси отговорност

В нашето общество има натрупано очакване за промяна. Това заяви в Дупница лидерът на "Прогресивна България“ Румен Радев

По думите му става въпрос за необходимост от промяна в модела на управление, която да изкорени несправедливостта, корупцията, олигархията, манипулираните обществени поръчки и ниския стандарт на живот.

Румен Радев посети Дупница, където представи листата на коалицията за област Кюстендил, в която водач е Явор Гечев.

Ние създадохме "Прогресивна България“ като мощна политическа алтернатива, която да върне вярата на българите в собствената им страна и надеждата в бъдещето, заяви Радев.

Като основна цел той посочи отстраняването на т.нар. "олигархична сглобка“ от властта, ограничаване на достъпа ѝ до публични ресурси и спиране на "кражбите и безобразията“. По думите му тази "сглобка“ е нанесла щети в политиката, обществения живот и Конституцията.

Той заяви още, че формацията ще търси отговорност и от партиите, които, по думите му, "през главата на хората“ са въвели еврото.

Обещаваха ценова стабилност и инвестиции, а оставиха хората на произвола на растящите цени – без мерки, без контрол и без мисъл за обикновения човек, каза Радев.

В изказването си той засегна и темата за сигурността и разходите за отбрана, поставяйки въпроси относно предоставянето на средства за държави, участващи във военни конфликти.

Според него служебното правителство, без мандат и разговори с останалите институции, е предприело действия по сключване на споразумение.

"Вече десет години обикалям България, спирам из селата и влизам в бакалиите. Знаете ли какво се промени? В "клуба на богатите“ вересиите вече са в евро“, коментира още лидерът на "Прогресивна България“.

В заключение той заяви, че моментът е решаващ и всеки трябва да прецени по кой път ще поеме.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com