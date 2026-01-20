Радев парализира "Промяната", Василев и Божанов в ступор

Голям страх тресе "Промяната" след решението на Румен Радев да подаде оставка като президент и да излезе на парламентарните избори със собствен политически проект. Редица социолози са категорични, че Радев ще вземе голяма част от електората на ПП.

Затова и реакциите в „Продължаваме промяната – Демократична България“ издадоха огромната тревога, сковала хората на Асен Василев.

Асен Василев: „Този вот ще бъде съдбовен за България“

Всички българи вече имат ясна алтернатива, извинение да не се гласува няма. Този вот наистина ще бъде съдбовен за България и ще предопредели по кой път ще поеме страната, каза шефът на ПП Асен Василев.

„Бъдещето е в ръцете на хората. Няма нужда да чакат спасител“, заяви той, подчертавайки, че изборът вече е напълно видим и зависи единствено от гражданите.

Асен Василев отправи няколко въпроса към президента

Иска ли той силна България в силна Европа или България по Орбанов модел, която да спъва евроинтеграцията?

Защо по време на обсъждането на Плана за въвеждането на еврото от 2021 година до май 2022 не чухме нищо за референдум?

Радев каза, че е за 100% машинно гласуване. Същевременно по време на първия кабинет Денков, когато то беше саботирано на 1 тур на местните избори, той не позволи да бъдат сменени шефът на ДАНС и заместникът му. Защо?

Как трябва да изглеждат системите на здравеопазването и образованието? Ще се присъедини ли към призивите за вдигане на данъците? Дали България трябва да е първо справедлива, а след това солидарна, или обратното.

Той предупреди, че връщането на Конституцията към стария ѝ вид би превърнало президента в „Луи XIV“, а реформите в съдебната система изискват ГЕРБ и ДПС да имат под 80 депутати.

Божидар Божанов: „Радев слиза от комфорта на президентството“

Зам.-председателят на ПГ на ПП–ДБ Божидар Божанов определи хода на Радев като преминаване от позиция на удобство към реалната политическа арена, където компромисите са неизбежни.

„Видимо Румен Радев слиза на партийния политически терен“, заяви Божанов, подчертавайки, че президентът досега е можел да избира темите, по които да заема позиция, и да избягва трудните решения, които партиите ежедневно вземат.

Той припомни, че оставката вече е депозирана в Конституционния съд, и очерта приоритетите на ПП–ДБ:

върховенство на закона,

демонтиране на корупционния модел,

силна България в единна Европа.

„Това казваме на нашите избиратели“, подчерта Божанов, намеквайки, че новият политически проект на Радев ще трябва да се позиционира именно спрямо тези три оси.

