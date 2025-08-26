Политолог разкри за еврото и правителството

Еврото набира подкрепа! Сблъсъкът между управляващите и Радев е с резултат 1:0.

Така политологът Цветанка Андреева коментира в ефира на Нова телевизия политическата ситуация в страната в момента.

"Приемането ни в еврозоната събира все повече подкрепа, а това означава, че сблъсъкът между управляващите и Радев е с резултат 1:0. Президентът беше "набутан" в ъгъла на евроскептицизма. Хората се опасяваха от ръста на цените под влияние на позицията за еврозоната. Обществото може да бъде контролирано чрез информация. Ако властта се справи с това, то правителството ще е стабилно и напролет", подчерта Андреева в предаването "Здравей, България".



Според нея Антикорупционната комисия е била изобличена, че се използва за трупане на политически активи. "Тя беше замислена като част от антикорупционната политика на ПП под ръководството на Бойко Рашков. Закриването ѝ ще бъде по-естествен изход, в опит да не се обвърже с плащанията по ПВУ", посочи Цветанка Андреева.

Тя коментира още, че повишаването на доходите, несъобразено с икономическите реалности, води до последствия, каквито се виждат в Румъния. "Едно продемократично правителство трябва да говори за финансова дисциплина, а не за ръст на харчовете", каза Андреева.

"Напълно възможно е да има тактически предсрочни парламентарни избори преди президентските. Тандемът Борисов - Пеевски ще го реши. Усещането за престълно институционално нехайство и за корупция се трупат на сметката на правителството", каза пък политологът Теодор Славев, който също бе гост в ефира на "Здравей, България".

Анализаторът аргументира тезата си така:

"От законодателната програма за втората половина на годината най-важно е приемането на Закона за държавния бюджет. Дефицитът гони 6%, а инфлацията расте. Същевременно ще има социални искания за увеличаване на доходите в социалната сфера. Правителството е изправено пред две несъвместими задачи - да отговори популистки и да увеличи дефицита, което ще доведе до ръст на данъците или рязане на осигуровки, или да не се поддаде на исканията. Но това ще се пише на сметката на политиците за следващ вот."



По думите му ключово ще бъде решението на Пеевски за това как парламентарната му група да гласува за членове на Антикорупционната комисия - защото искат тя да се закрие. "Това решение е част от ПВУ, по който е подадено искане за второ плащане, забавено в очакване на развитието на казуса с КПК. Европа може да откаже плащане или то да бъде частично", каза Славев.

