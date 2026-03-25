По колко евро взимат членовете на СИК в чужбина

Централната избирателна комисия определи възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в чужбина за предстоящите избори за народни представители на 19 април.

Членовете на СИК извън страната ще получат еднократни възнаграждения. Заплащането за председател ще е 335 евро, за заместник-председател 300 евро, за секретар 300 евро и за член 260 евро.

Решението ще бъде изпратено на министъра на външните работи за последващи действия.

60 900 достигна броят на подадените през електронната система заявления за гласуване в чужбина. Срокът изтече в полунощ българско време.

От Турция те са над 15 500, от Великобритания 10 400, от САЩ 4000 и от Германия 8000, предаде БНР.

Външното ни министерство ще обобщи данните и трябва да предложи на ЦИК къде и по колко секции да се образуват, а Комисията да вземе решение до 28 март.

В страните извън Европейския съюз секциите извън дипломатическите и консулски служби могат да са до 20 на брой.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com