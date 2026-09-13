По колко евро взимат членовете на СИК в чужбина
60 900 са подадените заявления за гласуване зад граница
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60 900 са подадените заявления за гласуване зад граница
Колко даде Британското училище в софия
И до днес доказателствата по убийството му се съхраняват в МВР
Росица Матева с указания към СИК
Спасява приятелката си при атентат в асансьор
Ето каква глупост направиха
Ето какво написа във фейсбук
Преди 19 години бе сложено началото на показна серия от убийства
Разпределено е по райони за видни фигури от групировката
Целта е да има къде да се приберат на сухо, ако завали дъжд
Членовете на избирателните комисии изчакват около 7-8 часа без храна и вода
В момента полицията взима показания по случая и прави обиски на домовете на задържаните
ЦИК решиха да бъдат изплащани допълнителни възнаграждения от 50% върху основната заплата
Тези 5 седмици просто ги няма, заяви бившият говорител ЦИК
50% премия заради коронавируса за ще имат всички членове на РИК, подвижни избирателни кутии и секции
Чакам да разкаже за политическия си проект с господин Маджо, заяви журналистът
Ще има пет медицински пункта, ако се наложи да се оказва помощ и съдействие
На екрани ще се прожектират български филми, а в кътове за занимания могат да изиграят по една табла или играта със символичното наименование за ден н...
Досегашните възнаграждения остават за втория тур, който по принцип е по-лек
Първите секционни комисии пристигнали в "Арена Армеец" бяха най-доволни и си тръгнаха минути след 22 часа снощи