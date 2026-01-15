Пеевски: Няма да позволим да откраднат изборите!

"Горчиво". Така лидерът на ДПС-Ново начало отговори пред медии в Народното събрание на въпрос как разчита решението на президента Румен Радев да даде третия мандат на АПС.

Той обяви, че няма да позволят да се откраднат изборите.

ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос, каза още той.

Според него КПК трябва да бъде напълно затворена. "Този тумор трябва да бъде изрязан", каза той.

Очаквайте подробности!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com