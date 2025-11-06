Народното събрание обсъжда колите на президента

Комисията по вътрешен ред и сигурност в Народното събрание ще обсъди днес на първо четене промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които засягат автопарка на президентската институция. Поправките, внесени от правителството, поставят нови правила за използването и поддръжката на автомобилите, използвани от президентството – въпрос, който от месеци поражда политически спорове и напрежение между институциите.

Промените, предложени от кабинета

Законопроектът урежда преминаването на част от служителите на Службата към администрацията на президента, както и статута на автомобилите, които се ползват от държавния глава и екипа му. Предвижда се тези коли да могат да се обслужват в базата на НСО, ако бъде постигнато споразумение между двете страни.

Поправките са част от по-широката реформа, целяща ясно разграничаване на правомощията и отговорностите между институциите.

Предложенията на ДПС-Ново начало и политическият фон

Депутатите ще обсъдят и отделен пакет от промени, внесени от „ДПС-Ново начало“, според които се забранява предоставянето на лични автомобили от физически лица на Службата за охрана, както и оборудването на частни коли със специален режим на движение.

Темата се изостри след решението на парламента президентът да няма право да ползва автомобили на НСО – мярка, която Румен Радев посрещна, като започна да се явява на официални събития със собствения си автомобил.

Днешното заседание в комисията ще е първата крачка към окончателното изясняване на този спорен въпрос, който продължава да разделя изпълнителната и президентската власт.

