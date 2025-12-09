Кмет на Радев вдигна юмрук срещу хората, трепери от страх

Скандалният кмет на община Ботевград Иван Гавалюгов, който е близък до президента Румен Радев, избра омразата и също като патрона си вдигна юмрук срещу хората в града. Гавалюгов явно много се страхува от хората в Ботевград, защото е забранил със своя заповед провеждането на митинга на ДПС-Ново начало в града, който е под наслов "НЕ на омразата".

Припомняме, че симпатизанти на ДПС организират в 18 часа днес митинги в 24 града в цялата страната, с които искат да кажат "ДА" на стабилността и сигурността в България.

Заповедта на Гавалюгов издава паниката, в която е кметът на Благоевград и ужаса, който изпитва при мисълта за пълен площад.

Политическата биография на Гавалюгов обаче издава факта, че в решението му няма нищо случайно.

През 2023 година той е издигнат като кандидат за кмет на Ботевград от партия МИР, която е близка до президента Радев.

Припомняме, че преди дни няколко души от партията направиха смешен пърформанс пред президентството. Тогава държавният глава и жена му уж тръгнаха пеша и бяха аплодирани от предварително извиканите представители на МИР.

В края на миналия месец Радев отиде на крака в Ботевград, където присъства на Празника на града, организиран именно от Гавалюгов.





