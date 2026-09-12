Кмет на Радев вдигна юмрук срещу хората, трепери от страх
Изплаши се от митинга на ДПС-Ново начало и го забрани
Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Гавалюгов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изплаши се от митинга на ДПС-Ново начало и го забрани
Кандидат за кмет и водач на листата за общински съветници е досегашния кмет Иван Гавалюгов
Според кмета, бизнесменът твърди неверни неща и всява паника в населението
Той е олигарх, прикрива организирана престъпна група за кражба за пари от водата на града, обяви бизнесменът
Той е олигарх, прикрива организирана престъпна група за кражба за пари от водата на града, обяви бизнесменът
Нещата може да се променят ако водата в яз. Бебреш се увеличи
Новият управник Иван Гавалюгов не е антимафиот, а бивш баскетболист ГДБОП взе властта в Ботевград. Спокойно, не става дума за акция на антимафиотите!...