Киселова се оттегли: За мен беше чест!

Председателят на парламента Наталия Киселова се оттегли от поста като подаде оставка. Тя направи това след решението на управляващата коалиция да въведе ротация на всеки 10 месеца за поста. В най-високия стол на НС сяда Рая Назарян.

"Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание. В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес се оттеглям и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", каза Киселова.

Киселова беше аплодирана от народните представители. Тя обясни, че по правилник поста заема зам.-председателят, който е от най-голямата парламентарна група. В случая на стола ѝ седна Рая Назарян от ГЕРБ-СДС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com