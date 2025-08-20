Кабинетът със спешни мерки за водната криза след призива на Пеевски

Кабинетът взима спешни мерки за водната криза след призива на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Премиерът Росен Желязков разпореди на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите и на земеделието да командироват експерти в Плевен, които да следят как ще се разреши водната криза в региона. Министър-председателят поиска да му се докладва на седмична база за напредъка по решаване на проблема.

Решението идва след вчерашния призив на лидера на ДПС Делян Пеевски да се вземат спешни мерки за решаване на водната криза в страната. Както "Стандарт" съобщи по-рано, председателят на парламента Наталия Киселова свика извънредно комисията по околната среда и водите.

"В Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха проведени няколко срещи по темата с водната криза в Плевен. Министърът възлага процедура по изготвяне на подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждане на пречиствателна станция за питейни води на язовир Черни Осъм, на водноелектрическа централа и на довеждащ водопровод", обясни Желязков.

"Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира тези предложения и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура", добави премиерът.

"Особено в летния период и предвид климатичните промени, намаляването на валежите, огромните загуби по амортизираната ВиК система и сезонното използване на вода за питейни нужди за непитейни цели създават тези проблеми", каза още Желязков.

"Ангажиментът, който ние поемаме, е да вложим административен и финансов ресурс за преодоляването на десетилетните слабости", обясни той и добави: "ВиК холдингът и ВиК операторът следва да започнат в ускорени срокове проектиране на всички проблемни участъци, където водопроводната система в Плевен е в най-лошо състояние, като предложат и нови водоизточници."

"Възложил съм на областният управител на Плевен да свика кризисния щаб, като от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието да се командироват на терен експерти, които да участват в работата на кризисния щаб и да ми се докладва на седмична база", заключи Желязков.

