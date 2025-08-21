Извънредно! Обсъждат в парламента мерки срещу водната криза

Комисията по околната среда и водите в парламента ще проведе днес извънредно заседание.

В дневния ред е предвидено обсъждане и изготвяне на проект на решение на Народното събрание за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза. Това се съобщава на сайта на парламента. Заседанието е насрочено от 14:30 ч.

За свикването на извънредно заседание на комисията призова във вторник лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Той се обяви за изготвяне и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите. Според Пеевски ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата.

Относно водната криза в някои населени места в България лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази надежда, че правителството ще предприеме бързи решения да се доведе вода, да се направят сондажи за вода и да се поправи ВиК мрежата.

Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов кризата и евентуалното обявяване на бедствено положение в Плевен ще бъдат използвани за възлагане на поръчки за десетки милиони левове.

Темата за безводието, в частност ситуацията в Плевен, коментира и премиерът Росен Желязков в началото на вчерашното правителствено заседание.

Той обяви, че министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага процедура по изготвяне на подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир "Черни Осъм", пречиствателна станция за питейни води, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод. Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира предложенията и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура, съобщи също министър-председателят.

На извънредно заседание вчера Общинският съвет в Плевен реши да бъде създадена временна кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината.

