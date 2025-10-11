Фандъкова към Терзиев: Сметосъбирането е лична отговорност на кмета

Кризата с боклука в София, която първоначално беше омаловажавана като „временно неудобство“, вече се превръща в един от най-сериозните проблеми на столицата. Въпреки уверенията на кмета Васил Терзиев да убеди обществото, че ситуацията е под контрол,

хиляди домакинства продължават да живеят сред препълнени контейнери и забавено сметосъбиране.

Бившият кмет на града и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова предупреди, че проблемът е системен и произтича от липсата на управленски опит и стратегическо планиране в настоящата общинска администрация.

Боклукът като огледало на управлението

„Има криза, тя е изключително сериозна и притеснява хиляди домакинства“, заяви Фандъкова в интервю за БНТ. По думите ѝ, дори и в най-трудни моменти обществото показва солидарност , като доброволци ежедневно се включват в почистването, а правителството е изпратило допълнителна помощ чрез Министерството на правосъдието. „Господин Борисов и правителството много искрено предложиха подкрепата си, защото ние така правим. Това е нашият град и ние сме загрижени за него“, подчерта тя.

Фандъкова напомни, че основните задължения на кмета не са свързани с лозунги и пиар, а с осигуряване на базови условия за живот – сметосъбиране, транспорт, водоснабдяване и отопление. „Когато тези дейности вървят нормално, хората дори не ги забелязват. Но когато се провалят, усещат кризата мигновено“, каза тя.

Късни процедури и липса на план Б

Бившият кмет посочи конкретната причина за сегашния срив в сметосъбирането, а именно забавените обществени поръчки за избор на изпълнители. „Обясних на г-н Терзиев, още преди да встъпи в длъжност, че сметосъбирането е лична отговорност и че процедурите трябва да се обявяват поне година по-рано“, каза Фандъкова.

Въпреки това, новата администрация е обявила процедурата едва на 26 март, докато договорите са изтичали през април и май. „Това е абсолютно необяснимо. Дори при забавяне от страна на Агенцията за обществени поръчки, кметът е длъжен да предвиди подобни ситуации. Именно затова в моите договори имаше възможност за удължаване с шест месеца“, поясни тя.

Според Фандъкова липсата на план Б е основната причина за настоящата криза: „Когато има мафия или натиск, се действа със законови процедури и ясен план. Тук план Б няма, реагира се кризисно и затова се допускат грешки.“

Между опита и експеримента

Йорданка Фандъкова, която ръководи София повече от десетилетие, напомни, че ефективното управление на голям град изисква опит, предвидливост и аполитичен подход. „Не трябва да се политизира. За съжаление виждам, че господин Терзиев се изкушава от това“, каза тя.

Критиците на сегашното управление посочват, че столичният кмет често залага на комуникационни кампании и символични жестове, вместо на навременни решения на конкретни проблеми. Кризата с боклука, според наблюдатели, се превърна в първия сериозен тест за неговия мандат – тест, който засега остава неиздържан.

Фандъкова завърши с апел за обединение в името на столицата: „Това е нашият град. В криза всички трябва да се обединим, за да се реши проблемът.“

