Ето кой взима мястото на Кандев в МВР

Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Припомняме, че в понеделник Кандев изненадващо обяви, че напуска системата на МВР.

"Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", написа той в профила си във Facebook.

Кой е главен комисар Любомир Тодоров Николов?

Към момента е бил директор на Столична дирекция на вътрешните работи, работи в системата на МВР вече 25 години.

Роден е на 22.09.1977 г. в гр. София

Завършил е висшето си образование в УНСС през 2003 г.

Постъпва в системата на МВР през 2001 г.

Преминава през следните длъжности:

Полицай в охранителна полиция „Аерогара София“

Инспектор в сектор „Икономическа полиция“ при Първо РУ - СДВР

Инспектор в сектор „Фалшификации“ при ГДБОП

Началник на сектор БОП - Варна

Началник на отдел „Североизточен“ в ГДБОП

Директор на ОД МВР Хасково

Заместник- директор на ГДБОП

От 19.06.2023 г. е назначен за директор на СДВР.

Преминал международен полицейски курс на обучение в ILEA Будапеща

През годините многократно е награждаван с писмени похвали, обявяване на благодарност, колективна и индивидуална парични награди, както и с почетни знаци на МВР III-та, II-ра и I-ва степен от министъра на вътрешните работи.

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