Ето кой взима мястото на Кандев в МВР

Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
Припомняме, че в понеделник Кандев изненадващо обяви, че напуска системата на МВР.
"Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", написа той в профила си във Facebook.
Кой е главен комисар Любомир Тодоров Николов?
Към момента е бил директор на Столична дирекция на вътрешните работи, работи в системата на МВР вече 25 години.
Роден е на 22.09.1977 г. в гр. София
Завършил е висшето си образование в УНСС през 2003 г.
Постъпва в системата на МВР през 2001 г.
Преминава през следните длъжности:
Полицай в охранителна полиция „Аерогара София“
Инспектор в сектор „Икономическа полиция“ при Първо РУ - СДВР
Инспектор в сектор „Фалшификации“ при ГДБОП
Началник на сектор БОП - Варна
Началник на отдел „Североизточен“ в ГДБОП
Директор на ОД МВР Хасково
Заместник- директор на ГДБОП
От 19.06.2023 г. е назначен за директор на СДВР.
Преминал международен полицейски курс на обучение в ILEA Будапеща
През годините многократно е награждаван с писмени похвали, обявяване на благодарност, колективна и индивидуална парични награди, както и с почетни знаци на МВР III-та, II-ра и I-ва степен от министъра на вътрешните работи.
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